Πριν από δύο μήνες, η Ηellenic Train «πετσόκοψε» τα δρομολόγια του Οδοντωτού, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων σε Διακοπτό και Καλάβρυτα.

Πριν από ένα μήνα, κυκλοφόρησε φήμη ότι η Ιταλοί σκέφτονται ακόμα και να «παγώσουν» επ’ αόριστον τη γραμμή! Εδώ, δεν προκλήθηκαν απλώς αντιδράσεις, αλλά πανικός.

Με αυτά τα δεδομένα, η υπόσχεση-δέσμευση που πήραν χθες από τον Κώστα Κυρανάκη οι Ν. Φαρμάκης, Φ. Ζαΐμης, Θ. Παπαδόπουλος και Π. Ανδριόπουλος ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσαν ν’ αποσπάσουν. Σε πρώτη φάση αποκλείστηκε το σενάριο του «ξαφνικού θανάτου».

Μένει να μάθουμε τι ακριβώς θα πράξει το υπουργείο.