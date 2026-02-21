Υπόθεση Αμαλιάδας: Ποινική δίωξη για τη δολοφονία του Παναγιωτάκη – «Δικαίωση» λέει ο πατέρας

Νέα, καθοριστική εξέλιξη καταγράφεται στην πολύκροτη υπόθεση της Αμαλιάδας, καθώς ασκήθηκε ποινική δίωξη για τη δολοφονία του μικρού Παναγιωτάκη. Η απόφαση της εισαγγελικής Αρχής ανοίγει νέο κεφάλαιο στην έρευνα, με τον πατέρα του παιδιού να μιλά για «δικαίωση».

Υπόθεση Αμαλιάδας: Ποινική δίωξη για τη δολοφονία του Παναγιωτάκη – «Δικαίωση» λέει ο πατέρας
21 Φεβ. 2026 11:12
Pelop News

Σε νέα φάση εισέρχεται η έρευνα για την υπόθεση που συγκλόνισε την Αμαλιάδα και την κοινή γνώμη, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης από την εισαγγελέα Αμαλιάδας σε βάρος της Ειρήνης Μουρτζούκου για τη δολοφονία του μικρού Παναγιωτάκη.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κομβική, καθώς προσθέτει νέα δεδομένα στη δικαστική διερεύνηση και σηματοδοτεί επιτάχυνση των διαδικασιών για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η αντίδραση του πατέρα

Λίγο μετά τη γνωστοποίηση της δίωξης, ο πατέρας του παιδιού, μιλώντας στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», σχολίασε με μία μόνο λέξη την εξέλιξη: «Δικαίωση».

Όπως ανέφερε, από την πρώτη στιγμή είχε εκφράσει ανοιχτά τις υποψίες του, υποστηρίζοντας ότι ο θάνατος του παιδιού του δεν ήταν τυχαίος. «Το έλεγα από την αρχή ότι το παιδί μου έφυγε από το χέρι της… Το έλεγα ότι κατά 99% εκείνη το έκανε», δήλωσε, προσθέτοντας ότι είχε διατυπώσει τις ίδιες θέσεις τόσο στο νοσοκομείο όσο και στην κατάθεσή του στις αστυνομικές Αρχές.

Παράλληλα, τόνισε πως το μόνο που ζητά είναι «η Δικαιοσύνη να ολοκληρώσει το έργο της».

Η αφετηρία της έρευνας

Η υπόθεση του Παναγιωτάκη αποτέλεσε, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, την αφετηρία μιας ευρύτερης έρευνας που άνοιξε τον κύκλο διερεύνησης και άλλων θανάτων βρεφών στην ίδια υπόθεση.

Οι αποκαλύψεις που ακολούθησαν, καθώς και τα στοιχεία που ήρθαν στο φως, συνέβαλαν στη συγκρότηση του φακέλου που εξετάζεται σήμερα από τη Δικαιοσύνη.

Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις επόμενες κινήσεις των δικαστικών Αρχών να αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονη κοινωνική και θεσμική ανησυχία.

