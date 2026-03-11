Υπόθεση Χρυσής Αυγής: Κανένα ελαφρυντικό στους καταδικασμένους διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης, ποιοι μπορεί να οδηγηθούν στη φυλακή

Με βάση τη δικαστική απόφαση, 5 πρόσωπα «φλερτάρουν» με τη φυλακή, καθώς πρωτόδικα είχαν λάβει ποινές από 5 έως 7 χρόνια κάθειρξη με αναστολή

Υπόθεση Χρυσής Αυγής: Κανένα ελαφρυντικό στους καταδικασμένους διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης, ποιοι μπορεί να οδηγηθούν στη φυλακή
11 Μαρ. 2026 12:53
Pelop News

Από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων απορρίφθηκε η χορήγηση ελαφρυντικών σε 22 καταδικασθέντα μέλη της Χρυσής Αυγής, που δεν είχαν ήδη λάβει ελαφρυντικό από τον πρώτο βαθμό.

Ντράπηκε και η ντροπή: ανάγκασαν συμμαθητή τους να πιει νερό από τουαλέτα

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, είπε «όχι» στην αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων για τα μέλη της Χρυσής Αυγής, γεγονός που θα «ξεκλείδωνε» την επιβολή χαμηλότερων ποινών στους 22 από τους 27 καταδικασθέντες. Ειδικότερα, το δικαστήριο αποφάσισε να χορηγήσει ελαφρυντικό μόνο σε 5 καταδικασμένους και συγκεκριμένα το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς στους πρώην βουλευτές Αντώνη Γρέγο, Δημήτρη Κουκούτση και τους καταδικασθέντες ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, Μάριο Ευγενικό, Θωμά Μαρία και στον Αριστόδημο Δασκαλάκη.

Πρωτόδικα, μόλις 13 από τους 42 είχαν λάβει ελαφρυντικό.

Η εισαγγελέας για όσους δεν έλαβαν ελαφρυντικό, ζήτησε να απορριφθεί η εισαγγελική έφεση κατά 12 καταδικασμένων, 7 διευθυντών εγκληματικής οργάνωσης και 5 καταδικασμένων για απόπειρα δολοφονίας των Αιγύπτιων ψαράδων και να τους επιβληθεί η ίδια ποινή με την πρωτόδικη.

Με βάση τη δικαστική απόφαση, 5 πρόσωπα «φλερτάρουν» με τη φυλακή, καθώς πρωτόδικα είχαν λάβει ποινές από 5 έως 7 χρόνια κάθειρξη με αναστολή. Αν το δικαστήριο διατηρήσει αυτό το ύψος των ποινών, η έκτιση της ποινής τους είναι μονόδρομος, καθώς δεν είχαν προφυλακιστεί ή εκτίσει ποινή σε προγενέστερο χρόνο της διαδικασίας.

Ανάμεσα σε αυτούς είναι η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια, αλλά και ο πρώην βουλευτής Στάθης Μπούκουρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:03 Πάτρα: «100 χρόνια τρέλας» στο Θέατρο Μπάρρυ – Οι θρυλικές μορφές της πόλης ανεβαίνουν στη σκηνή
14:00 «Ημερολόγιο Κατοχής» του Δημητρίου Λάγαρη: Ενα ζωντανό ντοκουμέντο για την Πάτρα της Κατοχής
13:56 Ανδρουλάκης από Στρασβούργο: «Ο Μητσοτάκης να πει την αλήθεια για τις παρακολουθήσεις και να σεβαστεί τη Δικαιοσύνη»
13:53 Η Δίκαιη Μετάβαση αρχίζει να αποδίδει – Ενημερωτική ημερίδα της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. στη Μεγαλόπολη για επενδύσεις, διαθέσιμες εκτάσεις και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία
13:45 Κυβερνητική παρέμβαση για ανατιμήσεις: Τρίμηνο πλαφόν σε καύσιμα και βασικά προϊόντα
13:44 Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 29χρονου που καταζητούνταν από την Κύπρο για βιασμό ανήλικης
13:44 Shell: Επικαλείται «ανωτέρα βία» στα συμβόλαια LNG από το Κατάρ
13:36 Θεσσαλονίκη – Χαλκιδική: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για εγκληματικές δραστηριότητες – Προσαγωγές και σύλληψη Τούρκου με ερυθρά αγγελία
13:28 Γιώργος Μαρίνος: Ο άνθρωπος που άλλαξε την αθηναϊκή νύχτα και άφησε πίσω του μια ολόκληρη εποχή
13:24 Ερντογάν: Να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πριν «πυρπολήσει» την περιοχή
13:13 Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από το bullying στην τάξη της καθηγήτριας – Έκκληση της οικογένειας να δοθεί στη δημοσιότητα
13:12 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Ο Μανώλης Μαραγκουδάκης ολοκληρώνει την 30ετή πορεία του – Νέος CEO ο Αριστοτέλης Χαντάβας
13:08 Πάτρα: Επίσκεψη του νέου προέδρου των συνταξιούχων Αστυνομίας Πόλεων στη ΓΕΠΑΔ Δυτικής Ελλάδας
13:08 Ξεκινά η δημοπράτηση για την ανακατασκευή του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο
13:08 Ιδέες διακόσμησης σαλονιού για έναν πιο ζεστό χώρο
13:00 Τα Καλάβρυτα γιορτάζουν τα 130 χρόνια του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου: Επέτειος με αβέβαιο μέλλον
13:00 Μόνο με Έλληνες διαιτητές η προτελευταία αγωνιστική στη Super League
12:53 Ελληνόκτητο πλοίο ανάμεσα στα τρία που χτυπήθηκαν στα Στενά του Ορμούζ
12:53 Υπόθεση Χρυσής Αυγής: Κανένα ελαφρυντικό στους καταδικασμένους διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης, ποιοι μπορεί να οδηγηθούν στη φυλακή
12:45 Η ιαπωνική 5λεπτη ρουτίνα που ενεργοποιεί τον κορμό και βάζει το σώμα σε κίνηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ