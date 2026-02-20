Υπόθεση Επστάιν: Τα θύματά του θα λάβουν 35 εκατ. αποζημίωση

Υπόθεση Επστάιν: Τα θύματά του θα λάβουν 35 εκατ. αποζημίωση
20 Φεβ. 2026 19:31
Πλέον ο φορέας που διαχειρίζεται την περιουσία του Τζέφρι Επστάιν συμφώνησε να πληρώσει έως και 35 εκατομμύρια δολάρια για μια ομαδική αγωγή ενάντια σε δύο από τους συνεργάτες του καταδικασμένου παιδόφιλου για συνέργεια και υποβοήθηση στη σεξουαλική εκμετάλλευση νεαρών γυναικών και εφήβων κοριτσιών.

Η Boies Schiller Flexner, η δικηγορική εταιρεία που εκπροσωπεί τα θύματα του Επστάιν, ανακοίνωσε τη συμφωνία σε έγγραφο που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν την Πέμπτη.

Οι δικηγόροι των θυμάτων δήλωσαν ότι ο Ιντάικ και ο Καν βοήθησαν τον Επστάιν να δημιουργήσει ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιρειών και τραπεζικών λογαριασμών που του επέτρεψαν να κρύψει την κακοποίηση στην οποία υπέβαλε τα θύματά του .

Η συμφωνία, εάν εγκριθεί από δικαστή, θα θέσει τέλος σε αγωγή του 2024 που είχε κατατεθεί εναντίον του πρώην προσωπικού δικηγόρου του Επστάιν, του Ντάρεν Ιντάικ, και του πρώην λογιστή του, Ρίτσαρντ Καν, οι οποίοι είναι από κοινού εκτελεστές της περιουσίας του Επστάιν.

Ο φορέας είχε δημιουργήσει ταμείο αποζημίωσης που κατέβαλε 121 εκατομμύρια δολάρια στα θύματα και άλλα 49 εκατ. δολάρια σε διακανονισμούς προς τα θύματα, αναφέρει ο Guardian.

Ο Ιντάικ και ο Καν δεν παραδέχτηκαν καμία παράνομη συμπεριφορά στο πλαίσιο του διακανονισμού που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη, δήλωσε ο δικηγόρος τους.

