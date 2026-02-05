Υπόθεση κατασκοπείας: Ο Έλληνας αξιωματικός συνελήφθη πριν στείλει νέες απόρρητες πληροφορίες στην Κίνα

Σύμφωνα με πληροφορίες έτοιμος να στείλει κι άλλες απόρρητες πληροφορίες στην Κίνα ήταν ο αξιωματικός της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος συνελήφθη σήμερα (5/2/2026) για κατασκοπεία υπέρ του Πεκίνου.

Ο 50χρονος σμήναρχος ομολόγησε την κατασκοπεία υπέρ Κίνας, η παρακολούθηση από την ΕΥΠ, πώς έφτασαν στα ίχνη του

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως στο θρίλερ κατασκοπείας με «πρωταγωνιστή» τον Έλληνα αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος υπηρετούσε στο Καβούρι και δρούσε ως πράκτορας της Κίνας

Ο 50χρονος σμήναρχος συνελήφθη λίγο πριν στείλει νέο «πακέτο» πληροφοριών στο Πεκίνο, ενώ φέρεται να είχε στρατολογήσει κι άλλα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο αξιωματικός, ο οποίος ομολόγησε ότι διοχέτευε κρίσιμες και στρατηγικής σημασίας πληροφορίες στην Κίνα σε σχέση με το ΝΑΤΟ, ήταν έτοιμος να διοχετεύσει κι άλλες.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, είχε διατελέσει διοικητής της μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι και αργότερα μεταφέρθηκε σε ειδική διαβαθμισμένη μονάδα που σχετιζόταν με τη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Είχε πρόσβαση σε άκρως απόρρητες πληροφορίες, σχετικά με τις συχνότητες επικοινωνιών κρίσιμων οπλικών συστημάτων, ακόμη και νατοϊκών υποβρυχίων.

Όπως προέκυψε από την ανάκριση, κατείχε ειδικό λογισμικό, μέσω του οποίου έστελνε τις πληροφορίες στον σύνδεσμό του στο Πεκίνο.

Πώς έφτασαν στα ίχνη του

Η ΕΥΠ εδώ και λίγους μήνες είχε εντοπίσει την ύποπτη δραστηριότητα του στελέχους της Πολεμικής Αεροπορίας, μέσω ηλεκτρονικών αποτυπωμάτων.

Έπειτα από ενδελεχή έρευνα, η ΕΥΠ έδωσε τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων και ακολούθησε επιχείρηση για τη σύλληψή του εντός στρατιωτικού χώρου. Παρόντες στην επιχείρηση ήταν εξουσιοδοτημένος εισαγγελικός λειτουργός, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της ΕΥΠ.

«Η σύλληψη έγινε κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα», υπογράμμισε με ανακοίνωσή του το ΓΕΕΘΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή τη στιγμή γίνονται έλεγχοι και στο υπηρεσιακό περιβάλλον του ανωτέρου αξιωματικού, καθώς υπάρχουν ενδείξεις στις στρατιωτικές αρχές ότι προσπάθησε να στήσει ένα δίκτυο πληροφοριών για να τροφοδοτούν ακόμη περισσότερο τους «τρίτους».

