Υπόθεση Λόρας: Τι έδειξαν οι εξετάσεις, τι θα συμβεί με τους γονείς της

Σε ιατρικές εξετάσεις υποβλήθηκε μετά τον εντοπισμό από τις Γερμανικές Αρχές η 16χρονη Λόρα, που αγνοείτο από την Πάτρα, από τις 8/01/2026. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα το κορίτσι που φέρεται να ταυτοποιήθηκε σε τυχαίο έλεγχο αστυνομικών στο Βερολίνο, είναι καλά στην υγεία του.

Βήμα-βήμα ο τρόπος που η Λόρα εντοπίστηκε στο Βερολίνο, το iPhone, που είχε αγοράσει από συμμαθητή της και η επικοινωνία με τους γονείς της

Βρίσκεται σε δομή προστασίας ανηλίκων, όπου και μεταφέρθηκε με τις Αρχές της Γερμανίας να ενημερώνουν χθες Πέμπτη 26/02/2026, για την αίσια εξέλιξη των αναζητήσεων, την υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρων που από την πρώτη στιγμή χειρίζεται την υπόθεση.

Άγνωστο παραμένει το εάν η Λόρα θα συναντηθεί με τους γονείς της και ειδικότερα με τον πατέρα της που εδώ και εβδομάδας βρίσκεται στη Γερμανία, ενώ επίσης κανείς δεν γνωρίζει ποιος φιλοξενούσε ή βοηθούσε το 16χρονο κορίτσι όλο αυτό το διάστημα.

