Υπόθεση Μαζωνάκη: Σε εξέλιξη η δικαστική διερεύνηση της μήνυσης – Τι είπε ο Στέφανος Παπαδόπουλος

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση της μήνυσης που υπέβαλε ο 21χρονος τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος κατά του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ ο καταγγέλλων μίλησε δημόσια για την ψυχολογική πίεση και το ενδεχόμενο απόσυρσης της υπόθεσης.

22 Ιαν. 2026 13:16
Pelop News

Από το πρωί της Πέμπτης βρίσκεται σε εξέλιξη η δικαστική διερεύνηση της μήνυσης που υπέβαλε ο 21χρονος τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος σε βάρος του Γιώργος Μαζωνάκης, σχετικά με καταγγελίες για ανήθικες προτάσεις στον εργασιακό χώρο.

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος μίλησε την Τετάρτη στην εκπομπή Buongiorno, με τις δηλώσεις του να προβάλλονται μία ημέρα αργότερα. Όπως ανέφερε, έχει σκεφτεί το ενδεχόμενο να αποσύρει τη μήνυση, λόγω της έντονης πίεσης που έχει δεχθεί.

«Προσπαθώ να ορθοποδήσω. Δεν είμαι κάθε μέρα καλά, αλλά νιώθω ότι έκανα το σωστό για να μπορώ να κοιτάζω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και να κοιμάμαι ήσυχος», δήλωσε, περιγράφοντας τη συναισθηματική του κατάσταση.

Παραδέχτηκε ότι του πέρασε από το μυαλό να αποσύρει τη μήνυση, επισημαίνοντας ότι «όταν μιλάς για ένα βίωμα και δέχεσαι τόσο πόλεμο, σε λυγίζει». Υποστήριξε επίσης ότι η δημόσια κριτική είναι αυστηρότερη απέναντί του λόγω της μικρότερης αναγνωρισιμότητάς του στον χώρο της μουσικής.

Ο ίδιος ανέφερε ότι, μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, αρκετά άτομα τον προσέγγισαν μέσω κοινωνικών δικτύων για να του εκμυστηρευτούν παρόμοιες εμπειρίες στον χώρο του θεάματος. «Αυτό που με πληγώνει είναι ότι δεν μιλάνε, επειδή είδαν την αντιμετώπιση που είχα εγώ», σημείωσε.

Σημειώνεται ότι ήταν προγραμματισμένο να υποβληθεί υπόμνημα στις αρμόδιες δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της προανάκρισης, ωστόσο, λόγω φόρτου εργασίας του συνηγόρου του, Αλέξανδρου Παπαϊωαννίδη, θα ζητηθεί προθεσμία για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας ζητά συγκεκριμένες ημερομηνίες, ώρες και πιο λεπτομερή περιγραφή των καταγγελλόμενων περιστατικών, τόσο στο καμαρίνι όσο και στον χώρο του νυχτερινού κέντρου, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.


