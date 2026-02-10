Υπόθεση Παναγόπουλου: Στο «στόχαστρο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος συγγενείς και εγκρίνοντες

Συνεχίζονται οι έρευνες στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου

10 Φεβ. 2026 8:17
Η Αρχή για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Αρχή κατά του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος) συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την έρευνα στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, που αφορά την υπεξαίρεση και πιθανή νομιμοποίηση μεγάλου ύψους κονδυλίων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το συνολικό ποσό που ερευνάται ξεπερνά τα 73 εκατομμύρια ευρώ και αφορά χρηματοδοτήσεις που προορίζονταν για επτά διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης.

Ποιους αφορά η διεύρυνση των ερευνών

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες δεν περιορίζονται πλέον μόνο στους αρχικά εμπλεκόμενους, αλλά επεκτείνονται σε στενά συγγενικά πρόσωπα φυσικών προσώπων που ήδη ερευνώνται, καθώς και σε μικρότερες εταιρείες που φέρονται να συμμετείχαν σε παρόμοια ή συναφή εκπαιδευτικά προγράμματα.

Η Αρχή, υπό την ηγεσία του πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντική επέκταση του ερευνητικού πεδίου και εξετάζει:

  • Στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκομένων
  • Μικρότερες εταιρείες που φαίνεται να είχαν ανάλογη ή παρόμοια σχέση με προγράμματα κατάρτισης
  • Πρόσωπα-κλειδιά που συμμετείχαν καθοριστικά στην έγκριση των προγραμμάτων
  • Πρόσωπα που είχαν αρμοδιότητα για την εκταμίευση των κονδυλίων

Το πόρισμα της Αρχής, υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής της Χαράλαμπου Βουρλιώτη (πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου), έχει ήδη διαβιβαστεί στον Οικονομικό Εισαγγελέα, ο οποίος πλέον αναλαμβάνει την περαιτέρω ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.

