«Υπόθεση Πελικό» και στη Γερμανία: 61χρονος καταδικάστηκε γιατί νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του επί χρόνια – Βιντεοσκοπούσε τις πράξεις του

Μια υπόθεση που θυμίζει έντονα την υπόθεση Πελικό στη Γαλλία εκδικάστηκε στη Γερμανία, με τα δικαστήρια να κρίνουν ένοχο έναν 61χρονο άνδρα για χρόνια σεξουαλικής κακοποίησης της συζύγου του.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το CNN, ο κατηγορούμενος, επιστάτης σε σχολείο, νάρκωνε επανειλημμένα τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους, τη βίαζε και κατέγραφε τις επιθέσεις σε βίντεο, τα οποία στη συνέχεια δημοσιοποιούσε στο διαδίκτυο, χωρίς το θύμα να έχει οποιαδήποτε γνώση για όσα συνέβαιναν.

Η υπόθεση έχει χαρακτηριστεί από γερμανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης ως ο «Γερμανός Πελικό», καθώς παραπέμπει άμεσα στην περίπτωση του Ντομινίκ Πελικό στη Γαλλία, ο οποίος επί σχεδόν μία δεκαετία νάρκωνε τη σύζυγό του Ζιζέλ Πελικό και καλούσε δεκάδες αγνώστους να τη βιάσουν, μέσω διαδικτυακών chatrooms. Για εκείνη την υπόθεση είχαν καταδικαστεί ο ίδιος και ακόμη 49 άτομα.

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, το δικαστήριο του Άαχεν, στη δυτική Γερμανία, καταδίκασε τον 61χρονο σε ποινή φυλάκισης οκτώ ετών και έξι μηνών, κρίνοντας ότι η δράση του υπήρξε συστηματική και ιδιαίτερα σοβαρή.

Όπως επισημάνθηκε από το δικαστήριο, υπάρχει δυνατότητα άσκησης έφεσης κατά της απόφασης εντός προθεσμίας μίας εβδομάδας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



