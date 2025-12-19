«Υπόθεση Πελικό» και στη Γερμανία: 61χρονος καταδικάστηκε γιατί νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του επί χρόνια – Βιντεοσκοπούσε τις πράξεις του

Σοκ προκαλεί στη Γερμανία υπόθεση που παραπέμπει ευθέως στο σκάνδαλο Πελικό στη Γαλλία, με έναν 61χρονο να καταδικάζεται για συστηματική κακοποίηση της συζύγου του, την οποία νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε χωρίς τη γνώση της.

«Υπόθεση Πελικό» και στη Γερμανία: 61χρονος καταδικάστηκε γιατί νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του επί χρόνια - Βιντεοσκοπούσε τις πράξεις του
19 Δεκ. 2025 13:20
Pelop News

Μια υπόθεση που θυμίζει έντονα την υπόθεση Πελικό στη Γαλλία εκδικάστηκε στη Γερμανία, με τα δικαστήρια να κρίνουν ένοχο έναν 61χρονο άνδρα για χρόνια σεξουαλικής κακοποίησης της συζύγου του.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το CNN, ο κατηγορούμενος, επιστάτης σε σχολείο, νάρκωνε επανειλημμένα τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους, τη βίαζε και κατέγραφε τις επιθέσεις σε βίντεο, τα οποία στη συνέχεια δημοσιοποιούσε στο διαδίκτυο, χωρίς το θύμα να έχει οποιαδήποτε γνώση για όσα συνέβαιναν.

Η υπόθεση έχει χαρακτηριστεί από γερμανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης ως ο «Γερμανός Πελικό», καθώς παραπέμπει άμεσα στην περίπτωση του Ντομινίκ Πελικό στη Γαλλία, ο οποίος επί σχεδόν μία δεκαετία νάρκωνε τη σύζυγό του Ζιζέλ Πελικό και καλούσε δεκάδες αγνώστους να τη βιάσουν, μέσω διαδικτυακών chatrooms. Για εκείνη την υπόθεση είχαν καταδικαστεί ο ίδιος και ακόμη 49 άτομα.

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, το δικαστήριο του Άαχεν, στη δυτική Γερμανία, καταδίκασε τον 61χρονο σε ποινή φυλάκισης οκτώ ετών και έξι μηνών, κρίνοντας ότι η δράση του υπήρξε συστηματική και ιδιαίτερα σοβαρή.

Όπως επισημάνθηκε από το δικαστήριο, υπάρχει δυνατότητα άσκησης έφεσης κατά της απόφασης εντός προθεσμίας μίας εβδομάδας.

