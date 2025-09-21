Υπόθεση Τεμπών: ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ συμφωνούν στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του παιδιού του

Την συμπαράστασή τους στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι να γίνει η εκταφή της σορού του παιδιού του, που σκοτώθηκε στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, εξέφρασαν με ανακοίνωσή τους το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του σημειώνει πως τα παραπάνω μετέφερε στον κ. Ρούτσι αντιπροσωπεία του κόμματος, αποτελούμενη από τον γραμματέα της ΚΟ Δ. Μπιάγκη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Δ. Μάντζο και τη βουλευτή και μέλος των επιτροπών για τα Τέμπη Μ. Αποστολάκη, που τον συνάντησε έξω από τη Βουλή όπου και παραμένει εδώ και μέρες κάνοντας απεργία πείνας.

Η ανακοίνωση: Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής εκφράζει τη συμπαράστασή του στο αίτημα του κ. Πάνου Ρούτσι να γίνει η εκταφή της σορού του παιδιού του, που σκοτώθηκε στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Πρόκειται για το αναφαίρετο δικαίωμα ενός γονέα, στο οποίο οι δικαστικές αρχές οφείλουν να ενσκήψουν. Τα παραπάνω μετέφερε στον κ. Ρούτσι αντιπροσωπεία του κόμματος αποτελούμενη από τον Γραμματέα της Κ.Ο. Δ. Μπιάγκη, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο Δ. Μάντζο και τη βουλευτή και μέλος των επιτροπών για τα Τέμπη Μ. Αποστολάκη, που τον συνάντησε έξω από τη Βουλή όπου και παραμένει εδώ και μέρες κάνοντας απεργία πείνας».

Όπως τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, για 7η ημέρα ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του παιδιού του που έχασε τη ζωή του στο έγκλημα των Τεμπών.

«Για 7η ημέρα η εισαγγελία και οι αρμόδιες αρχές κωφεύουν και αρνούνται το αυτονόητο αίτημα για δικαιοσύνη, για να πέσει φως σε όλες τις πτυχές της πολύνεκρης τραγωδίας.

Έχουν δίπλα τους τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας που δεν ανέχεται και δεν σιωπά μπροστά στη συγκάλυψη που επιχειρείται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τις αρμόδιες αρχές».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



