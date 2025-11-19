Υπόθεση θρίλερ στην Κόρινθο με νεκρό άνδρα στον Ισθμό ΒΙΝΤΕΟ

Στην Κόρινθο συναγερμός σήμανε στις αρχές όταν ενημερώθηκαν για έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στο κανάλι του Ισθμού.

Άνδρες του Λιμενικού που έφτασαν στην περιοχή εντόπισαν τον άνδρα να επιπλέει στο νερό.

Αφού τον ανέσυραν και τον μετέφεραν στη στεριά, ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Εκεί δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, ενώ δόθηκε εντολή για ιατροδικαστική εξέταση, ώστε να διερευνηθούν τα αίτια.

