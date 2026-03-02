Υπόθεση ξυλοδαρμού περιπτερά: Στη φυλακή ο ένας, περιοριστικοί όροι στους δύο που αφέθηκαν ελεύθεροι

Τα δεδομένα στην υπόθεση του ξυλοδαρμού του περιπτερά στη Γαστούνη διαμορφώθηκαν ως εξής: Αποφασίστηκε η προφυλάκιση ενός ατόμου και την επιβολή περιοριστικών όρων σε δύο που αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης.

Πρόκειται για τους τρεις κατηγορούμενους, ηλικίας 21, 36 και 41 ετών, που συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛΑΣ, κατόπιν ενταλμάτων σύλληψης που εκκρεμούσαν σε βάρος τους.

Οι συλληφθέντες απολογήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Αμαλιάδας για τα αδικήματα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης από κοινού, της παράνομης οπλοφορίας, της οπλοχρησίας και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας από κοινού.

Αυτός που κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος είναι ο 41χρονος, πατέρας του 21χρονου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος, όπως και ο 36χρονος συγκατηγορούμενός του, σύμφωνα με το patrisnews.com. Στους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, της υποχρεωτικής εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας τους τρεις φορές τον μήνα και της απαγόρευσης προσέγγισης των δύο θυμάτων της συμπλοκής σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, κατά τη διάρκεια της απολογίας προέκυψε ότι και ο 41χρονος έχει ιδιαίτερα βεβαρυμμένο ποινικό παρελθόν, έχοντας μάλιστα αποδράσει, όντας κρατούμενος, από τις φυλακές Ναυπλίου. Για την απόδραση κρατουμένου έχει επίσης καταδικαστεί.

Παράλληλα έχει και καταδίκες για τρεις ληστείες και διακεκριμένες κλοπές, παραμένοντας τουλάχιστον για μια δεκαετία έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης. Τα παραπάνω, μεταξύ άλλων, ήταν που οδήγησαν και στην απόφαση της ανακρίτριας, με την σύμφωνη γνώμη της Εισαγγελέως, να κριθεί προφυλακιστέος.

Τις αρχές έχουν απασχολήσει ομοίως ο 21χρονος και ο 36χρονος. Ο πρώτος,, έχει καταδικαστεί για συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση, σε υπόθεση ληστείας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία και του έχει επιβληθεί ποινή κάθειρξης 20 ετών με αναστολή από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ενώ ο δεύτερος για υποθέσεις κλοπών.

Οι κατηγορούμενοι, που απολογήθηκαν χθες, άνηκαν στην ομάδα των 15 περίπου Ρομά, και η ταυτοποίησή τους κατέστη εφικτή μετά από ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού από τις κάμερες του περιπτέρου και των γύρω καταστημάτων. Παράλληλα, αναγνωρίστηκαν και από τα θύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εν λόγω κατηγορούμενοι κρατώντας στα χέρια τους ξύλα, σιδερένιους λοστούς και σιδεριές που απέσπασαν από το περίπτερο, καταδίωξαν και χτύπησαν τον ιδιοκτήτη του περιπτέρου και τον γιο του στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματός τους με τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει στους παθόντες κίνδυνο για την ζωή τους, ενώ και τα μέσα που χρησιμοποίησαν, καθώς και τα σημεία πλήξης των θυμάτων αλλά και τα σφοδρά χτυπήματα, δημιούργησαν αυξημένες πιθανότητες να υποστούν τα θύματα της επίθεσης ανεπανόρθωτη βλάβη σε ζωτικά τους όργανα.

