Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Μπλακ άουτ μετά από έκρηξη σε υποσταθμό στην Αχαρνών – Αναβλήθηκε η ενημέρωση Σχοινά

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο κέντρο της Αθήνας, όταν σημειώθηκε μπλακ άουτ στο κτίριο της οδού Αχαρνών, ύστερα από έκρηξη σε υπόγειο υποσταθμό της ΔΕΗ στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, το πρόβλημα δεν περιορίστηκε μόνο στο υπουργείο, αλλά επηρέασε και τμήμα της ευρύτερης γύρω ζώνης.

Οι πρώτες εκτιμήσεις που εξετάζονται συνδέουν τη βλάβη με διαρροή νερού σε κοντινό ρολόι της ΕΥΔΑΠ, γεγονός που φέρεται να προκάλεσε ζημιά στον υποσταθμό και στη συνέχεια τη διακοπή ρεύματος. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει επίσημη τελική αποτίμηση για τα ακριβή αίτια, ωστόσο αυτό είναι το βασικό σενάριο που εξετάζεται.

Η διακοπή σημειώθηκε λίγη ώρα πριν από την προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος επρόκειτο να ενημερώσει, μαζί με το επιτελείο του, για τις εξελίξεις γύρω από τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο. Η ενημέρωση αυτή είχε ήδη ανακοινωθεί για τη Δευτέρα 20 Απριλίου, στις 14:00, με αντικείμενο την πορεία της κρίσης και τα μέτρα αντιμετώπισής της.

Λόγω του μπλακ άουτ, η συνέντευξη αναβλήθηκε προσωρινά, προσθέτοντας ένα ακόμη απρόοπτο σε μια ημέρα που ήδη είχε βαρύ φορτίο για την ηγεσία του υπουργείου, εξαιτίας της κατάστασης στη Λέσβο. Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα το υπουργείο βρίσκεται στο επίκεντρο για τις κινήσεις διαχείρισης της κρίσης του αφθώδους πυρετού, με συσκέψεις και επαφές με κτηνοτρόφους και τυροκόμους του νησιού.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται αφενός στην αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και αφετέρου στο πότε θα επαναπρογραμματιστεί η ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας, σε μια συγκυρία όπου το ζήτημα της Λέσβου παραμένει εξαιρετικά πιεστικό και απαιτεί διαρκή επίσημη ενημέρωση.

