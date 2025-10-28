Υπουργείο Εξωτερικών: «Η 28η Οκτωβρίου είναι μία από τις πιο λαμπρές σελίδες της Ιστορίας μας»

Με ένα λιτό αλλά συγκινητικό μήνυμα, το Υπουργείο Εξωτερικών τίμησε σήμερα την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, αναδεικνύοντας τη γενιά του ’40 και το διαχρονικό μήνυμα του ελληνικού «Όχι». Το υπουργείο κάνει λόγο για μία από τις πιο φωτεινές στιγμές της Ιστορίας του έθνους, αφιερωμένη στην ανδρεία και την αυταπάρνηση ενός ολόκληρου λαού.

«Σήμερα τιμούμε την επέτειο του μεγάλου “Όχι” και τη γενιά του ’40, που με το θάρρος και την αυταπάρνησή της υπερασπίστηκε την πατρίδα μας, γράφοντας μία από τις πιο λαμπρές σελίδες της Ιστορίας μας. Χρόνια Πολλά, Ελλάδα!», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (Twitter).

Το μήνυμα του υπουργείου έρχεται να υπενθυμίσει τη σημασία της ημέρας και τον αγώνα των Ελλήνων απέναντι στον φασισμό και την καταπίεση, προβάλλοντας τις αξίες της ελευθερίας και της εθνικής αξιοπρέπειας που συνεχίζουν να εμπνέουν μέχρι σήμερα.

