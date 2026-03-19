Υπουργοί 12 χωρών ζητούν από το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις

Ραγδαίες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή με τα επανωτά χτυπήματα σε διυλιστήρια, με υπουργούς Εξωτερικών 12 χωλών να ζητούν από το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις.

Συγκεκριμένα, οι υπουργοί Εξωτερικών Κατάρ, Αζερμπαϊτζάν, Μπαχρέιν, Αιγύπτου, Ιορδανίας, Κουβέιτ, Λιβάνου, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, Συρίας, Τουρκίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση ζητώντας από το Ιράν «να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις» μετά από συνάντηση που είχαν την Τετάρτη στο Ριάντ.

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα ανατινάξουν ολόκληρο το South Pars αν το Ιράν χτυπήσει ξανά το Κατ

Απευθύνουν έκκληση στο Ιράν «να αποστεί από κάθε μέτρο ή απειλή με στόχο το κλείσιμο ή παρεμπόδιση της διεθνούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ ή την απειλή της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας»

