Υπουργοί 12 χωρών ζητούν από το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις

Παράλληλα, ζητούν να σταματήσει η παρεμπόδιση της διεθνούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ ή την απειλή της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας

19 Μαρ. 2026 10:41
Pelop News

Ραγδαίες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή με τα επανωτά χτυπήματα σε διυλιστήρια, με υπουργούς Εξωτερικών 12 χωλών να ζητούν από το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις.

Συγκεκριμένα, οι υπουργοί Εξωτερικών Κατάρ, Αζερμπαϊτζάν, Μπαχρέιν, Αιγύπτου, Ιορδανίας, Κουβέιτ, Λιβάνου, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, Συρίας, Τουρκίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση ζητώντας από το Ιράν «να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις» μετά από συνάντηση που είχαν την Τετάρτη στο Ριάντ.

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα ανατινάξουν ολόκληρο το South Pars αν το Ιράν χτυπήσει ξανά το Κατ

Απευθύνουν έκκληση στο Ιράν «να αποστεί από κάθε μέτρο ή απειλή με στόχο το κλείσιμο ή παρεμπόδιση της διεθνούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ ή την απειλή της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας»

