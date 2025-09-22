Ζαγοροχώρια: Ένα παραμυθένιο φθινοπωρινό ταξίδι, προτάσεις για ένα ατμοσφαιρικό getaway

Ανακάλυψε πέτρινα γεφύρια, μαγευτικά φαράγγια και γραφικά χωριά της Ηπείρου σε ένα τριήμερο γεμάτο χρώματα, γεύσεις και ατμόσφαιρα παραμυθιού.

Ζαγοροχώρια: Ένα παραμυθένιο φθινοπωρινό ταξίδι, προτάσεις για ένα ατμοσφαιρικό getaway
22 Σεπ. 2025 9:00
Pelop News

Όταν η φύση φοράει τα πιο ζεστά της χρώματα και τα χωριά της Ηπείρου γίνονται σκηνικό παραμυθιού, ξέρεις ότι έφτασε η στιγμή να ζήσεις το πιο ατμοσφαιρικό getaway του φθινοπώρου.

Η Ήπειρος είναι από τους πιο ατμοσφαιρικούς προορισμούς για το φθινόπωρο. Πυκνά δάση, πέτρινα χωριά, γεφύρια που μοιάζουν να αιωρούνται στον χρόνο και γεύσεις που μυρίζουν παράδοση. Τα Ζαγοροχώρια είναι το στολίδι της, κι ένα τριήμερο εκεί μπορεί να σε ταξιδέψει σε άλλη εποχή. Oι κορυφές της Πίνδου «ντύνονται» με τα ζεστά χρώματα του φθινοπώρου, τα πέτρινα γεφύρια μοιάζουν να βγαίνουν από παραμύθι, και κάθε στενό σε οδηγεί σε μια καινούρια ιστορία.

Εμείς σου ετοιμάσαμε και σου προτείνουμε ένα τριήμερο στα Ζαγοροχώρια για να απολαύσεις την πρώτη σου φθινοπωρινή απόδραση.

 

Πρόγραμμα του τριημέρου

 

Ημέρα 1 – Στο μονοπάτι της πέτρας

Ιωάννινα → Ζαγοροχώρια

 

  • Πρωινός καφές στη λίμνη Παμβώτιδα, εκεί όπου η ομίχλη ξυπνά μαζί με την πόλη.
  • Ανάβαση στα Ζαγοροχώρια και check-in σε πέτρινο ξενώνα.
  • Βόλτα στα καλντερίμια του Μονοδενδρίου, φωτογραφίες σε γεφύρια που στέκουν αιώνες.
  • Δείπνο με ηπειρώτικες πίτες και κόκκινο κρασί δίπλα στο τζάκι.

 

Ζαγοροχώρια: Ένα παραμυθένιο φθινοπωρινό ταξίδι, προτάσεις για ένα ατμοσφαιρικό getaway

Το πέτρινο γεφύρι του Κόκκορου σε φόντο χρυσών φύλλων.

 

Ημέρα 2 – Στο βασίλειο του Βίκου

Φαράγγι Βίκου → Πάπιγκο

 

  • Πρωινό με γιαούρτι, μέλι και σπιτικές μαρμελάδες.
  • Πεζοπορία στο φαράγγι του Βίκου: ένα από τα βαθύτερα στον κόσμο.
  • Picnic σε ξέφωτο με θέα που κόβει την ανάσα.
  • Απόγευμα στο Πάπιγκο: πλατεία με πλατάνια, βόλτα στις Οβίρες Ρογκοβού.
  • Δείπνο με μανιτάρια, τυριά και ντόπιο τσίπουρο.

 

Ζαγοροχώρια: Ένα παραμυθένιο φθινοπωρινό ταξίδι, προτάσεις για ένα ατμοσφαιρικό getaway

Το φθινόπωρο βάφει τη χαράδρα του Βίκου σε τόνους κόκκινου και χρυσού.

 

Ημέρα 3 – Η τέχνη της αποχαιρετιστήριας βόλτας

Καπέσοβο – Κουκούλι – Ιωάννινα

 

  • Πρωινή βόλτα σε μικρά χωριά με ατμόσφαιρα άλλης εποχής.
  • Στάση στα Ιωάννινα για γλυκό κουταλιού και έναν τελευταίο καφέ στη λίμνη.
  • Αναχώρηση με τις εικόνες του φθινοπώρου να σε ακολουθούν.

 

 

Πού να μείνετε

  • Boutique ξενώνες σε Μονοδένδρι, Τσεπέλοβο ή Μεγάλο Πάπιγκο.
  • Δωμάτια με πέτρα και ξύλο, παραδοσιακή διακόσμηση και τζάκι για τις δροσερές νύχτες.

Ζαγοροχώρια: Ένα παραμυθένιο φθινοπωρινό ταξίδι, προτάσεις για ένα ατμοσφαιρικό getaway

Γεύσεις που δεν πρέπει να χάσετε

  • Ηπειρώτικες πίτες σε κάθε εκδοχή.
  • Μανιτάρια του δάσους, σωτέ ή σε σούπα.
  • Γίδα βραστή ή αγριογούρουνο στιφάδο.
  • Τοπικά τυριά και γιαούρτι με μέλι.
  • Το αληθινό «must»: τσίπουρο δίπλα στη φωτιά.

 

«Must do»

-> Πεζοπορία στο φαράγγι του Βίκου

-> Βόλτα στα πέτρινα γεφύρια (Νούτσου, Κόκκορου, Καλογήρου)

-> Καφέ στην πλατεία του Πάπιγκου κάτω από τα πλατάνια

-> Αγορά τοπικών προϊόντων – βότανα, τσίπουρο, γλυκά του κουταλιού

 

Travel Tip: Το φθινόπωρο στα Ζαγοροχώρια η φύση είναι απρόβλεπτη: πάρε μαζί σου ζεστά ρούχα, αδιάβροχο, και… χώρο στη βαλίτσα για τις λιχουδιές που θα φέρεις πίσω!

 

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:39 Έκανε εργασίες με τροχό, «έφα
17:30 Ανατολική Αιγιάλεια – Γιώργος Σακελλαρόπουλος: «Ενας Αύγουστος δεν μας σώζει…»
17:26 Αποκάλυψη: Τη σκότωσε γιατί του έκανε διπλή παρατήρηση για την καθαριότητα!
17:12 Πυρκαγιά στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας
17:03 Η μαρίνα της Πάτρας σε τέλμα: Αδειοδότηση σε εκκρεμότητα, έργα σε καθυστέρηση, νέες καταγγελίες
16:55 Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και το τείχος σιωπής
16:54 Ιταλία: Σαρωτικές πλημμύρες σε Μιλάνο και Τορίνο από υπερχειλίσεις χειμάρρων ΒΙΝΤΕΟ
16:46 Συνελήφθη 36χρονος που κατηγορείται ότι παρενόχλησε ανήλικους την ώρα που έπαιζαν σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη
16:38 Τουρισμός: Αυξήθηκαν κατά 12,5% τα έσοδα στο επτάμηνο 2025
16:30 Σοκαριστικό βίντεο από τον ξυλοδαρμό 15χρονου στην Πάτρα – Ελεύθεροι οι τρεις δράστες
16:19 Κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Χατζηδάκη για τη βελτίωση ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας
16:01 Καλοπιάσματα από τον Πούτιν στον Τραμπ για τα πυρηνικά – Τι δήλωσε
15:51 Τέμπη – Υπόθεση Ρούτσι: Αναρμόδιος δηλώνει ο Άρειος Πάγος για την εκταφή νεκρών
15:32 Όταν η βία των νέων αγγίζει όλη την κοινωνία
15:24 Έρχεται το Olympia Forum VI 7-9 Οκτωβρίου στην Αρχαία Ολυμπία
15:16 Επίθεση του σπιράλ στη δημοτική Αρχή: «Διοικητικά ακέφαλο το Πατρινό Καρναβάλι»
15:08 Η Lidl λανσάρει τη διεθνή καμπάνια «Lidl. Γιατί αξίζει.» με ξεκάθαρο μήνυμα προς τους ανθρώπους
14:59 Νέα αναβολή στη δίκη του καρδιοχειρουργού για «φακελάκι» – Επικαλέστηκε και πάλι λόγους υγείας
14:58 Αναβολή για τον Μάρτιο του 2026 στη δίκη των 105 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
14:55 Πάτρα: Σφοδρές αντιδράσεις εργαζομένων για το επικείμενο κλείσιμο της Κλινικής Λοιμώξεων στο «Άγιος Ανδρέας»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ