Ζαγοροχώρια: Ένα παραμυθένιο φθινοπωρινό ταξίδι, προτάσεις για ένα ατμοσφαιρικό getaway

Όταν η φύση φοράει τα πιο ζεστά της χρώματα και τα χωριά της Ηπείρου γίνονται σκηνικό παραμυθιού, ξέρεις ότι έφτασε η στιγμή να ζήσεις το πιο ατμοσφαιρικό getaway του φθινοπώρου.

Η Ήπειρος είναι από τους πιο ατμοσφαιρικούς προορισμούς για το φθινόπωρο. Πυκνά δάση, πέτρινα χωριά, γεφύρια που μοιάζουν να αιωρούνται στον χρόνο και γεύσεις που μυρίζουν παράδοση. Τα Ζαγοροχώρια είναι το στολίδι της, κι ένα τριήμερο εκεί μπορεί να σε ταξιδέψει σε άλλη εποχή. Oι κορυφές της Πίνδου «ντύνονται» με τα ζεστά χρώματα του φθινοπώρου, τα πέτρινα γεφύρια μοιάζουν να βγαίνουν από παραμύθι, και κάθε στενό σε οδηγεί σε μια καινούρια ιστορία.

Εμείς σου ετοιμάσαμε και σου προτείνουμε ένα τριήμερο στα Ζαγοροχώρια για να απολαύσεις την πρώτη σου φθινοπωρινή απόδραση.

Πρόγραμμα του τριημέρου

Ημέρα 1 – Στο μονοπάτι της πέτρας

Ιωάννινα → Ζαγοροχώρια

Πρωινός καφές στη λίμνη Παμβώτιδα, εκεί όπου η ομίχλη ξυπνά μαζί με την πόλη.

Ανάβαση στα Ζαγοροχώρια και check-in σε πέτρινο ξενώνα.

Βόλτα στα καλντερίμια του Μονοδενδρίου, φωτογραφίες σε γεφύρια που στέκουν αιώνες.

Δείπνο με ηπειρώτικες πίτες και κόκκινο κρασί δίπλα στο τζάκι.

Ημέρα 2 – Στο βασίλειο του Βίκου

Φαράγγι Βίκου → Πάπιγκο

Πρωινό με γιαούρτι, μέλι και σπιτικές μαρμελάδες.

Πεζοπορία στο φαράγγι του Βίκου: ένα από τα βαθύτερα στον κόσμο.

Picnic σε ξέφωτο με θέα που κόβει την ανάσα.

Απόγευμα στο Πάπιγκο: πλατεία με πλατάνια, βόλτα στις Οβίρες Ρογκοβού.

Δείπνο με μανιτάρια, τυριά και ντόπιο τσίπουρο.

Ημέρα 3 – Η τέχνη της αποχαιρετιστήριας βόλτας

Καπέσοβο – Κουκούλι – Ιωάννινα

Πρωινή βόλτα σε μικρά χωριά με ατμόσφαιρα άλλης εποχής.

Στάση στα Ιωάννινα για γλυκό κουταλιού και έναν τελευταίο καφέ στη λίμνη.

Αναχώρηση με τις εικόνες του φθινοπώρου να σε ακολουθούν.

Πού να μείνετε

Boutique ξενώνες σε Μονοδένδρι, Τσεπέλοβο ή Μεγάλο Πάπιγκο.

Δωμάτια με πέτρα και ξύλο, παραδοσιακή διακόσμηση και τζάκι για τις δροσερές νύχτες.

Γεύσεις που δεν πρέπει να χάσετε

Ηπειρώτικες πίτες σε κάθε εκδοχή.

Μανιτάρια του δάσους, σωτέ ή σε σούπα.

Γίδα βραστή ή αγριογούρουνο στιφάδο.

Τοπικά τυριά και γιαούρτι με μέλι.

Το αληθινό «must»: τσίπουρο δίπλα στη φωτιά.

«Must do»

-> Πεζοπορία στο φαράγγι του Βίκου

-> Βόλτα στα πέτρινα γεφύρια (Νούτσου, Κόκκορου, Καλογήρου)

-> Καφέ στην πλατεία του Πάπιγκου κάτω από τα πλατάνια

-> Αγορά τοπικών προϊόντων – βότανα, τσίπουρο, γλυκά του κουταλιού

Travel Tip: Το φθινόπωρο στα Ζαγοροχώρια η φύση είναι απρόβλεπτη: πάρε μαζί σου ζεστά ρούχα, αδιάβροχο, και… χώρο στη βαλίτσα για τις λιχουδιές που θα φέρεις πίσω!

