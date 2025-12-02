Ζάκυνθος: Αλλοδαπός πιάστηκε για διακίνηση ναρκωτικών – Είχε κοκαΐνη και κάνναβη
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.
Στη σύλληψη ενός 38χρονου αλλοδαπού για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε το πρωί της Δευτέρας (1/12) η Αστυνομία στη Ζάκυνθο.
Ειδικότερα, μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 38χρονου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:
– 73,4 γραμμάρια κοκαΐνης,
– 161,75 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
ζυγαριά ακριβείας,
– 2 κινητά τηλέφωνα και
το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ.
