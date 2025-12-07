Ζάκυνθος: Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες του τραγικού περιστατικού με το πίτμπουλ, τι λένε οι γείτονες

Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορούνται οι γονείς. Το ζώο είχε περισυλλεγεί ως αδέσποτο και φιλοξενούνταν από την οικογένεια

07 Δεκ. 2025 9:49
Pelop News

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στη Ζάκυνθο ο θάνατος ενός αγοριού 2 ετών, το οποίο δέχθηκε επίθεση από πίτμπουλ το μεσημέρι του Σαββάτου, στο χωριό Άγιος Λέοντας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του λίγο μετά την επιστροφή της οικογένειας στο σπίτι από τα ψώνια και μπήκε στον χώρο όπου βρισκόταν δεμένος ο σκύλος. Το ζώο επιτέθηκε στο παιδί, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς στο κεφάλι και στο πρόσωπο.

Ο πατέρας ανέφερε στις Αρχές ότι το πίτμπουλ ήταν αδέσποτο και είχε βρεθεί κοντά στο σπίτι τους περίπου δύο μήνες νωρίτερα. Η οικογένεια το είχε περισυλλέξει με σκοπό να το φροντίσει προσωρινά, μέχρι να βρεθεί ενδιαφερόμενος για υιοθεσία.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του. Νοσηλευτές και γιατροί δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο. Ο σκύλος είχε προκαλέσει εκτεταμένα τραύματα και, όπως λένε, είχε κατασπαράξει το παιδάκι. «Δεν έχουμε αντικρύσει ξανά τέτοια εικόνα».

Οι γονείς συνελήφθησαν, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η οικογένεια ήταν φιλόζωη και εντός του προαυλίου χώρου υπήρχαν αρκετά αδέσποτα σκυλιά. «Μένουν τα τελευταία 4 χρόνια εδώ, είχαν νοικιάσει ένα σπίτι, μαζεύανε αδέσποτα, είχαν μαζέψει 80 σκυλιά», αναφέρει γείτονας.

Ο σκύλος έχει απομακρυνθεί από τον χώρο ενώ κτηνίατρος αναμένεται να δώσει στοιχεία για τη συμπεριφορά και την κατάσταση του ζώου, όπως αναφέρει το Mega.

