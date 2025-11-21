Ζελένσκι: «Εργαζόμαστε πάνω στο σχέδιο των ΗΠΑ», ποιες χώρες δήλωσαν στήριξη

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι, μετά από κοινή τηλεφωνική επικοινωνία με τους ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με το SkyNews, δήλωσε πως «Συζητήσαμε το σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία και σε όλη την Ευρώπη»

«Εκτιμούμε τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών, του Προέδρου Τραμπ και της ομάδας του που αποσκοπούν στον τερματισμό αυτού του πολέμου».

«Εργαζόμαστε πάνω στο έγγραφο που έχει ετοιμάσει η αμερικανική πλευρά. Αυτό πρέπει να είναι ένα σχέδιο που να διασφαλίζει μια πραγματική και αξιοπρεπή ειρήνη».

Προσθέτει ότι «συντονίζονται στενά» για να διασφαλίσουν ότι «οι θέσεις αρχών λαμβάνονται υπόψη».

«Συντονίσαμε τα επόμενα βήματα και συμφωνήσαμε ότι οι ομάδες μας θα συνεργαστούν στα αντίστοιχα επίπεδα», λέει.

Στήριξη από Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του εκπροσώπου του Γερμανού καγκελάριου, ο Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κίρ Στάρμερ επιβεβαιώσαν στην τηλεφωνική επικοινωνία τους με τον Ζελένσκι την «ακλόνητη και πλήρη υποστήριξή» τους προς την Ουκρανία στον δρόμο «για μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη».

Οι ηγέτες «χαιρέτισαν τις προσπάθειες των ΗΠΑ» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ τόνισαν επίσης πως θα συνεχίσουν να επιδιώκουν «την προστασία ζωτικών ευρωπαϊκών και ουκρανικών συμφερόντων μακροπρόθεσμα»

Κρίσιμη ήταν και η επισήμανση ότι κάθε συμφωνία ειρήνης «που αφορά ευρωπαϊκά κράτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το ΝΑΤΟ» απαιτεί την έγκριση των Ευρωπαίων εταίρων ή «μια συνολική συμμαχική συναίνεση». Αυτή ακριβώς η αναφορά, σύμφωνα με τον Guardian, φανερώνει μσαφώς ανησυχία για το τι περιλαμβάνεται στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ρωσία: Δεν έχουμε λάβει επίσημα ειρηνευτικό σχέδιο

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, η Μόσχα δεν έχει λάβει επίσημα το έγγραφο από τις ΗΠΑ, αναφέρει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε χθες ότι βρισκόταν σε επαφή τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Ουκρανία καθώς δουλεύουν για τη σύνταξη του σχεδίου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, των συνομιλιών ηγήθηκαν ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο Κίριλ Ντμίτριεφ, σύμμαχος του Πούτιν, ο οποίος διαχειρίζεται το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Ρωσίας.

