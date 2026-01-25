Ζελένσκι: Έτοιμο το έγγραφο αμερικανικών εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι το έγγραφο των Ηνωμένων Πολιτειών για τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία έχει ολοκληρωθεί πλήρως και το Κίεβο αναμένει μόνο την επιβεβαίωση του χρόνου και του τόπου υπογραφής του.

«Για εμάς, οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι πρωτίστως οι εγγυήσεις από τις ΗΠΑ. Το έγγραφο είναι 100% έτοιμο και περιμένουμε από τους εταίρους μας να επιβεβαιώσουν πότε και πού θα το υπογράψουμε», δήλωσε ο κ. Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

Όπως πρόσθεσε, μετά την υπογραφή, το έγγραφο θα σταλεί προς επικύρωση τόσο στο Κογκρέσο των ΗΠΑ όσο και στο ουκρανικό κοινοβούλιο (Βερχόβνα Ράντα).

Οι δηλώσεις έγιναν στο περιθώριο της συνάντησης του Ουκρανού προέδρου με τον Λιθουανό ομόλογό του Γκιτάνας Ναουσέντα. Μετά τη συνάντηση, ο πρόεδρος της Λιθουανίας δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία αποφεύγει να δεσμευτεί σε μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη και δεν αποδέχεται την εκεχειρία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



