Ζελένσκι: Έτοιμο το έγγραφο αμερικανικών εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος από το Βίλνιους: Περιμένουμε από τις ΗΠΑ να ορίσουν χρόνο και τόπο.

Ζελένσκι: Έτοιμο το έγγραφο αμερικανικών εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία
25 Ιαν. 2026 20:17
Pelop News

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι το έγγραφο των Ηνωμένων Πολιτειών για τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία έχει ολοκληρωθεί πλήρως και το Κίεβο αναμένει μόνο την επιβεβαίωση του χρόνου και του τόπου υπογραφής του.

«Για εμάς, οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι πρωτίστως οι εγγυήσεις από τις ΗΠΑ. Το έγγραφο είναι 100% έτοιμο και περιμένουμε από τους εταίρους μας να επιβεβαιώσουν πότε και πού θα το υπογράψουμε», δήλωσε ο κ. Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

Όπως πρόσθεσε, μετά την υπογραφή, το έγγραφο θα σταλεί προς επικύρωση τόσο στο Κογκρέσο των ΗΠΑ όσο και στο ουκρανικό κοινοβούλιο (Βερχόβνα Ράντα).

Οι δηλώσεις έγιναν στο περιθώριο της συνάντησης του Ουκρανού προέδρου με τον Λιθουανό ομόλογό του Γκιτάνας Ναουσέντα. Μετά τη συνάντηση, ο πρόεδρος της Λιθουανίας δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία αποφεύγει να δεσμευτεί σε μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη και δεν αποδέχεται την εκεχειρία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:15 Μαρία Κίτσου και Άννα Βίσση σε κοινή εμφάνιση στη σκηνή: Δείτε τι τραγούδησαν
22:05 Η νίκη του Κεφαλληνιακού κι όλα όσα έγιναν στην Α2 ΕΣΚΑ-Η
21:59 ΑΑΔΕ – Μητρώο Παροχών: Αυτοματοποιημένοι έλεγχοι επιδομάτων, πώς θα λειτουργεί
21:58 Πολύτιμες εμπειρίες στη Λάρισα για τη μικτή ομάδα πόλο Προμίνι της ΝΕΠ – Φωτογραφίες
21:51 Βερολίνο: Πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς σε διαμέρισμα
21:43 Εβδομάδα πληρωμών: Ποιοι πάνε ταμείο, πότε μπαίνουν οι συντάξεις Φεβρουαρίου
21:36 Το Αθλόραμα πανελλήνιες διακρίσεις στο βάδην
21:28 Ριάμπκοφ: Ο Πούτιν προσκάλεσε τον Τραμπ στη Μόσχα
21:14 Ομπάμα: «Κουδούνι αφύπνισης» ο θάνατος του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη
21:12 Α1 ΕΣΚΑ-Η: Η Ολυμπιάδα φινάλε με α΄ γύρου με νίκη – Φωτογραφίες
21:00 Σπ. Αντωνόπουλος: «Η ευθύνη βαραίνει τον προπονητή»
20:56 Δημοσκόπηση: 6 στους 10 Γερμανούς θεωρούν τον Τραμπ απειλή για τη χώρα τους
20:47 «Λευκός καπνός» στο συνέδριο της Νέας Αριστεράς: Εγκρίθηκε η πολιτική απόφαση για ενωτικό μέτωπο κατά της Δεξιάς
20:40 Αίγιο: Εκδημία του π. Αλεξίου Κατσίκα
20:38 Η Αχαγιά ΄82 δεν χαμογέλασε στο Καναλάκι – Βίντεο/δηλώσεις
20:33 Τασούλας: Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Πόλο Ανδρών
20:26 Χιονοκαταιγίδα «Fern»: Αρκτικό ψύχος πλήττει 37 πολιτείες ΗΠΑ, τέσσερις νεκροί, πάνω από 1 εκατ. χωρίς ρεύμα
20:18 Η μπασκετική Παναχαϊκή γλύκανε τους φίλους της στο ποδόσφαιρο με σούπερ νίκη – Φωτογραφίες/δηλώσεις
20:17 Ζελένσκι: Έτοιμο το έγγραφο αμερικανικών εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία
20:04 Θερμά συγχαρητήρια Μητσοτάκη στην Εθνική Πόλο Ανδρών για το χάλκινο μετάλλιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24-25/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ