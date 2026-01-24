Ζελένσκι μετά τη ρωσική επίθεση: «Να εφαρμοστούν πλήρως οι συμφωνίες με Τραμπ για την αντιαεροπορική άμυνα»

Την ανάγκη πλήρους εφαρμογής των συμφωνιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ενίσχυση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας υπογράμμισε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη μεγάλη νυχτερινή ρωσική επίθεση σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, όπου συζητήθηκε η ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τις δεσμεύσεις των δύο πλευρών.

Κατηγορίες κατά Πούτιν εν μέσω συνομιλιών

Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι έδωσε εντολή για μαζική πυραυλική επίθεση «με κυνικό τρόπο», ενώ αντιπροσωπείες Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ βρίσκονται στο Αμπού Ντάμπι για ειρηνευτικές συνομιλίες με τη μεσολάβηση της Ουάσινγκτον.

«Αυτή η βάρβαρη επίθεση αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η θέση του Πούτιν δεν είναι στο συμβούλιο ειρήνης αλλά στο εδώλιο του ειδικού δικαστηρίου», ανέφερε ο Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτησή του.

Στο επίκεντρο η αντιαεροπορική άμυνα

Η νέα επίθεση έφερε ξανά στο προσκήνιο τις ανάγκες της Ουκρανίας για ενίσχυση των συστημάτων αεράμυνας, καθώς οι ρωσικές επιδρομές συνεχίζουν να στοχεύουν κρίσιμες υποδομές, με ιδιαίτερη έμφαση στον ενεργειακό τομέα.

