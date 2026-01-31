Ζελένσκι: Προετοιμαζόμαστε για ειρηνευτικές συνομιλίες, βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τις ΗΠΑ

Η δήλωση του φάνηκε να υποδηλώνει ότι η συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για αύριο Κυριακή 1η Φεβρουαρίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μεταξύ αντιπροσώπων της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ δεν θα πραγματοποιηθεί

Ο πρόεδρος της Ουκρνίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η χώρα του περιμένει περισσότερες πληροφορίες από τις ΗΠΑ σχετικά με περαιτέρω ειρηνευτικές συνομιλίες και αναμένει να πραγματοποιηθούν νέες συναντήσεις την επόμενη εβδομάδα.

«Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τις ΗΠΑ και αναμένουμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες από αυτήν σχετικά με περαιτέρω συναντήσεις», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
«Προσβλέπουμε σε συναντήσεις την επόμενη εβδομάδα και προετοιμαζόμαστε γι’ αυτές», πρόσθεσε.

Η δήλωση του Ζελένσκι φάνηκε να υποδηλώνει ότι η συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για αύριο Κυριακή 1η Φεβρουαρίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μεταξύ αντιπροσώπων της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ δεν θα πραγματοποιηθεί τώρα.

Στο μεταξύ οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Στιβ Γουίτκοφ και Κίριλ Ντμίτριεφ, δήλωσαν σήμερα ότι είχαν «εποικοδομητικές» συζητήσεις στη συνάντησή τους στη Φλόριντα, στο πλαίσιο των προσπαθειών διαμεσολάβησης των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Είμαστε ενθαρρυμένοι από αυτή τη συνάντηση, η οποία δείχνει ότι η Ρωσία επιδιώκει να εργαστεί για την ειρήνη στην Ουκρανία», έγραψε σε ανάρτηση στο Χ ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Γουίτκοφ, χαιρετίζοντας μια «παραγωγική» συνάντηση.

Διευκρίνισε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία περιλάμβανε επίσης τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου Τραμπ.

Ο Ντμίτριεφ από την πλευρά του σε ανάρτηση στο Χ έκανε λόγο για μια «εποικοδομητική συνάντηση με την αμερικανική αντιπροσωπεία που είναι υπεύθυνη για την ειρηνευτική διαδικασία. Επίσης, μια παραγωγική συζήτηση σχετικά με την οικονομική ομάδα εργασίας ΗΠΑ-Ρωσίας», έγραψε.

