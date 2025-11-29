Ζέλικο Ομπράντοβιτς: Οριστική η παραίτηση – Δεν άλλαξε απόφαση ο Σέρβος προπονητής
Ο σπουδαίος τεχνικός παραιτήθηκε μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό και παρά τις προσπάθειες και του κόσμου της Παρτίζαν δεν μεταπείστηκε να ανακαλέσει την απόφασή του.
Οριστικά παρελθόν από την Παρτίζαν αποτελεί ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Η Παρτίζαν εξέδωσε ανακοίνωση για το «τέλος» το απόγευμα του Σαββάτου και ενώ όλοι περίμεναν να γίνει νέα συνάντηση την Δευτέρα ανάμεσα στις δύο πλευρές.
