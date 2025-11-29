Ζέλικο Ομπράντοβιτς: Οριστική η παραίτηση – Δεν άλλαξε απόφαση ο Σέρβος προπονητής

Οριστικά παρελθόν από την Παρτίζαν αποτελεί ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο σπουδαίος τεχνικός παραιτήθηκε μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό και παρά τις προσπάθειες και του κόσμου της Παρτίζαν δεν μεταπείστηκε να ανακαλέσει την απόφασή του.

Η Παρτίζαν εξέδωσε ανακοίνωση για το «τέλος» το απόγευμα του Σαββάτου και ενώ όλοι περίμεναν να γίνει νέα συνάντηση την Δευτέρα ανάμεσα στις δύο πλευρές.

