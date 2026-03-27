Ζέστη και αρθρώσεις: Πώς οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώνουν τον κίνδυνο οστεοαρθρίτιδας

Η Κλιματική αλλαγή αποτελεί πλέον μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα, με την άνοδο της θερμοκρασίας να επηρεάζει την καθημερινότητα και την υγεία των πολιτών. Ωστόσο, σύμφωνα με νέα επιστημονικά δεδομένα, οι υψηλότερες θερμοκρασίες ενδέχεται να έχουν και μια λιγότερο γνωστή, θετική επίδραση: την προστασία των αρθρώσεων, και ειδικότερα του γόνατος.

Μείωση κινδύνου για οστεοαρθρίτιδα

Μελέτη μεγάλης κλίμακας, που δημοσιεύθηκε στο BMC Public Health, ανέλυσε δεδομένα από περισσότερους από 350.000 συμμετέχοντες μέσης ηλικίας και κατέληξε σε ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα: όσο αυξάνονται οι ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες, τόσο μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης Οστεοαρθρίτιδας στο γόνατο.

Συγκεκριμένα, τα άτομα που εκτέθηκαν σε περισσότερες ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 27°C παρουσίασαν έως και 10% χαμηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν την πάθηση.

Γιατί η ζέστη ωφελεί τις αρθρώσεις

Η οστεοαρθρίτιδα αποτελεί μία από τις πιο συχνές εκφυλιστικές παθήσεις, προκαλώντας πόνο, δυσκαμψία και περιορισμό της κινητικότητας. Παραδοσιακά, τα συμπτώματα επιδεινώνονται σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Αντίθετα, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η ζέστη βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος γύρω από τις αρθρώσεις, διευκολύνοντας τη μεταφορά οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών, αλλά και την απομάκρυνση άχρηστων μεταβολικών προϊόντων.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα καλύτερη «λίπανση» των αρθρώσεων, αυξημένη ευκαμψία και μείωση της δυσκαμψίας, στοιχεία που συμβάλλουν στη διατήρηση της λειτουργικότητάς τους.

Καθοριστικός ο ρόλος της άσκησης

Πέρα από τη θερμοκρασία, σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει και ο τρόπος ζωής. Η μέτρια σωματική δραστηριότητα συνδέθηκε με μείωση του κινδύνου οστεοαρθρίτιδας κατά περίπου 7%.

Μάλιστα, όσοι συνδύασαν συχνή έκθεση σε ζεστό καιρό με μέτρια άσκηση παρουσίασαν έως και 17% χαμηλότερο κίνδυνο. Ωστόσο, η υπερβολική άσκηση μπορεί να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα, επιβαρύνοντας τις αρθρώσεις.

Πιθανοί μηχανισμοί δράσης

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η θερμότητα μπορεί να ενισχύει την παραγωγή ενδορφινών – ουσιών που μειώνουν τον πόνο και τη φλεγμονή. Παράλληλα, διευκολύνει την κίνηση και αυξάνει το εύρος κινητικότητας, μειώνοντας την καταπόνηση των αρθρώσεων.

Προσοχή στα συμπεράσματα

Παρά τα θετικά ευρήματα, οι ειδικοί τονίζουν ότι η ζέστη από μόνη της δεν αποτελεί θεραπεία. Η διατήρηση ενός ισορροπημένου τρόπου ζωής, με σωστή άσκηση και φροντίδα του σώματος, παραμένει βασικός παράγοντας για την πρόληψη και τη διαχείριση της οστεοαρθρίτιδας.

Σε έναν πλανήτη που θερμαίνεται, η συγκεκριμένη μελέτη αναδεικνύει μια λιγότερο αναμενόμενη πτυχή: ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να προσφέρουν ένα μικρό όφελος για την υγεία των αρθρώσεων.

