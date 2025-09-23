Ζητούν μέτρα αστυνόμευσης στην Πλατεία Υψηλών Αλωνιών

Προβληματισμός περιοίκων υπάρχει στην πλατεία Υψηλών Αλωνιών για συχνά φαινόμενα παραβατικής συμπεριφοράς από ανήλικους.

Την περασμένη Παρασκευή σημειώθηκε περιστατικό αντιδικίας ανάμεσα σε νεαρούς μετά τα μεσάνυχτα για άγνωστους, ενώ κλήθηκε και η Αστυνομία.

Οι κάτοικοι ετοιμάζουν επιστολή με την οποία θα ζητούν από την ΕΛΑΣ επιπλέον μέτρα αστυνόμευσης, ειδικά τις βραδινές ώρες.

