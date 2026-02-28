Ζώδια: Ανάσα ανακούφισης μετά τις 28 Φεβρουαρίου για 4 του ζωδιακού

Μετά τις 28 Φεβρουαρίου, η ενέργεια αλλάζει και το κλίμα γίνεται πιο ήπιο. Καταστάσεις που μέχρι τώρα έμοιαζαν κολλημένες αρχίζουν να ξεμπλοκάρουν, η ένταση μειώνεται και η ανάγκη για έλεγχο δίνει τη θέση της στην εμπιστοσύνη και στη ροή. Τέσσερα ζώδια νιώθουν πιο έντονα αυτή τη στροφή προς το καλύτερο.

Καρκίνος

Η συναισθηματική φόρτιση υποχωρεί και οι παλιές ανησυχίες χάνουν σταδιακά τη δύναμή τους. Μετά από ένα διάστημα εσωτερικών διακυμάνσεων, ο Καρκίνος βρίσκει ξανά σταθερότητα και ασφάλεια. Ζεστές συζητήσεις, ουσιαστικές επαφές και στιγμές οικειότητας λειτουργούν σαν καταφύγιο, ενισχύοντας την αίσθηση ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν πιο απλά και πιο ανθρώπινα.

Παρθένος

Η αυστηρή αυτοκριτική χαλαρώνει και οι απαντήσεις έρχονται πιο φυσικά. Ο Παρθένος νιώθει ότι μπορεί να οργανώσει τη ζωή του χωρίς υπερβολική πίεση και εξαντλητική ανάλυση. Είναι ιδανική περίοδος για να κλείσει εκκρεμότητες, να τακτοποιήσει πρακτικά ζητήματα και να κάνει χώρο για μια πιο ανάλαφρη καθημερινότητα.

Τοξότης

Η αίσθηση στασιμότητας ανήκει στο παρελθόν. Ο Τοξότης ανακτά την αισιοδοξία του, βλέπει νέες προοπτικές και ξαναβρίσκει τη διάθεση για περιπέτεια. Η ενέργεια γίνεται πιο εξωστρεφής, οι ιδέες ρέουν και η πίστη ότι «κάτι καλύτερο έρχεται» επανέρχεται δυναμικά.

Ιχθύες

Η συναισθηματική κόπωση μειώνεται αισθητά. Οι Ιχθύες μπαίνουν σε μια πιο ισορροπημένη φάση, με καθαρότερη διαίσθηση και μεγαλύτερη εσωτερική ηρεμία. Καταστάσεις που έμοιαζαν μπερδεμένες αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν σχεδόν αβίαστα, χαρίζοντας αίσθηση γαλήνης και ψυχικής αποφόρτισης.

Για τα συγκεκριμένα ζώδια, το τέλος του Φεβρουαρίου μοιάζει με μια ήσυχη αλλά ουσιαστική επανεκκίνηση.

