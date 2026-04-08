Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις για σήμερα

Η Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 φέρνει μια δυναμική ενέργεια που ευνοεί τις πρωτοβουλίες, τις καινοτόμες ιδέες και την ανάγκη για προσωπική εξέλιξη.

Σύμφωνα με την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη, η ημέρα χαρακτηρίζεται από έντονη διαίσθηση και ευκαιρίες για επαγγελματική αναγνώριση και συναισθηματική ανανέωση.

Κριός: Η διαίσθησή σας λειτουργεί ως πυξίδα. Εστιάστε σε οικονομικά ζητήματα και κινηθείτε παρασκηνιακά για καλύτερα αποτελέσματα.

Ταύρος: Η αυτοπεποίθησή σας ανεβαίνει. Αναλάβετε ηγετικό ρόλο σε συνεργασίες και προωθήστε τις πρωτοποριακές ιδέες σας.

Δίδυμοι: Μια ημέρα προόδου και αναγνώρισης. Οι γύρω σας είναι υποστηρικτικοί, διευκολύνοντας την υλοποίηση των σχεδίων σας.

Καρκίνος: Η ανάγκη για ανεξαρτησία σας ωθεί σε νέες εμπειρίες. Ιδανική στιγμή για μάθηση και κοινωνικές επαφές.

Λέων: Με πάθος και ενθουσιασμό πετυχαίνετε τους στόχους σας. Η παραγωγικότητα στην καθημερινότητα φέρνει άμεσα αποτελέσματα.

Παρθένος: Νέα δυναμική στις σχέσεις. Ο πειραματισμός και οι δημιουργικές συζητήσεις αποδίδουν καρπούς σε πρακτικό επίπεδο.

Ζυγός: Ώρα για αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον ή τη φροντίδα της υγείας. Οι καινοτόμες προσεγγίσεις φέρνουν ενθουσιασμό.

Σκορπιός: Η δημιουργικότητά σας βρίσκεται στο ζενίθ. Η ειλικρίνεια στις επαφές σας ενισχύει τους δεσμούς και τη δράση σας.

Τοξότης: Αφήστε πίσω τα βάρη του παρελθόντος. Εστιάστε στην οικογένεια και δείτε τα πράγματα με νέα, αισιόδοξη οπτική.

Αιγόκερως: Η επικοινωνία είναι το δυνατό σας χαρτί σήμερα. Οι συζητήσεις ανοίγουν νέους δρόμους για την έκφρασή σας.

Υδροχόος: Πρωτότυπες λύσεις σε οικονομικά θέματα. Η αυτοπεποίθησή σας βοηθά στη διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν το σπίτι.

Ιχθύες: Εκφραστείτε ελεύθερα και με θάρρος. Οι θετικές επαφές και οι πρωτοβουλίες σας οδηγούν σε νέες, σημαντικές εμπειρίες.

