Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις για την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Η σύνοδος Ερμή – Πλούτωνα στον Υδροχόο φέρνει σήμερα ένταση στις σκέψεις και τις επικοινωνίες, ενισχύοντας την ικανότητα βαθιάς ανάλυσης και αποκάλυψης κρυφών πτυχών. Πώς επηρεάζει η όψη αυτή κάθε ζώδιο και τον ωροσκόπο σας, σύμφωνα με την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη;

Κριός

Η όψη Ερμή – Πλούτωνα ενισχύει την πνευματική διαύγεια και σας βοηθά να διεισδύσετε στην ουσία θεμάτων φιλίας ή προσωπικής ικανοποίησης. Συζητήσεις μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικές, ενώ η διαίσθησή σας διευκολύνει την επίλυση πρακτικών ζητημάτων, ιδίως επαγγελματικών. Αποφύγετε εμμονές σε παλιές σκέψεις και αφήστε χώρο για νέες προοπτικές.

Ταύρος

Ο Ερμής στον 10ο οίκο σας, σε συνδυασμό με τον Πλούτωνα, φέρνει ένταση αλλά και ευκαιρίες για πρόοδο στην καριέρα. Τα λόγια σας αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα, γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή στην έκφραση. Αργότερα, οι σχέσεις και η συναισθηματική σύνδεση σας εμπνέουν και σας δίνουν ελπίδα.

Δίδυμοι

Οι διελεύσεις ενισχύουν τις συνεργασίες, ενώ η όψη Ερμή – Πλούτωνα σας ωθεί να εστιάσετε έντονα σε μια ιδέα. Ο ενθουσιασμός είναι μεγάλος, αλλά αποφύγετε να μετατραπούν οι συζητήσεις σε αγώνες εξουσίας. Η δημιουργική διοχέτευση του πάθους σας οδηγεί σε σημαντικές ανακαλύψεις και βελτίωση της καθημερινότητας.

Καρκίνος

Οι σκέψεις σας αποκτούν βάθος και αποκαλύπτουν κρυφές πλευρές του εαυτού σας. Η μέρα ευνοεί την αυτογνωσία και την έρευνα, αρκεί να αποφύγετε αρνητικές σκέψεις. Αργότερα, η κοινωνική και συναισθηματική ενέργεια ενισχύει τις σχέσεις, τις φιλίες και τον ρομαντισμό.

Λέων

Οι συζητήσεις στις σχέσεις γίνονται πιο έντονες και ουσιαστικές λόγω της όψης Ερμή – Πλούτωνα στον απέναντι άξονα. Ένα θέμα ζητά προσοχή και μπορεί να φέρει βαθιά κατανόηση. Τα λόγια σας επηρεάζουν περισσότερο, γι’ αυτό εκφραστείτε προσεκτικά. Η δημιουργικότητα βοηθά σε πρακτικά ζητήματα αργότερα.

Παρθένος

Η εστίαση πέφτει στην εργασία, την υγεία και την αποδοτικότητα. Η όψη ενισχύει την αποφασιστικότητα για βαθιές λύσεις προβλημάτων. Είναι κατάλληλη στιγμή για βελτίωση μεθόδων, χωρίς υπερβολική πίεση. Μια αλήθεια που αντιμετωπίζετε οδηγεί σε μεγαλύτερη σταθερότητα. Αργότερα, συναισθηματικές συνδέσεις σας γεμίζουν.

Ζυγός

Η ενέργεια στρέφεται σε δημιουργικά ή ερωτικά ζητήματα. Μια αποκάλυψη φέρνει αντιμέτωπους με συναισθήματα που συνήθως αποφεύγετε. Η αναζήτηση αλήθειας ωφελεί, αλλά με μέτρο. Αργότερα, η αρμονία και η ισορροπία κυριαρχούν, ενώ η δημιουργικότητα εκφράζεται πρακτικά.

Σκορπιός

Θέματα οικογένειας, σπιτιού ή παρελθόντος έρχονται στο προσκήνιο με ένταση. Οι συζητήσεις μπορεί να είναι αποκαλυπτικές, αλλά χρειάζεται προσοχή στην πίεση. Η οργάνωση και οι πρακτικές λύσεις αποδίδουν. Αργότερα, η δημιουργική έκφραση φέρνει συναισθηματική σύνδεση και θεραπεία.

Τοξότης

Η μέρα προκαλεί βαθύτερη σκέψη και ανάλυση. Ένα ζήτημα απαιτεί προσοχή, χωρίς να πέσετε σε φαύλους κύκλους. Οι ιδέες σας έχουν δύναμη επιρροής. Αργότερα, η διαίσθηση ενισχύεται, προσφέροντας πνευματική ανανέωση. Η τέχνη και η μουσική σας ηρεμούν.

Αιγόκερως

Η όψη Ερμή – Πλούτωνα εστιάζει σε οικονομικά ή θέματα αξιών. Μια συζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικές λύσεις. Αποφύγετε υπερβολική ανησυχία και δώστε χρόνο αποστασιοποίησης. Αργότερα, η κοινωνική σας παρουσία ενισχύεται και ο μαγνητισμός σας προσελκύει θετικές ανταποκρίσεις.

Υδροχόος

Ο Ερμής στο ζώδιό σας, μαζί με τον Πλούτωνα, σας ωθεί να εκφραστείτε δυναμικά και να αναζητήσετε αλήθειες σε προσωπικά ζητήματα. Οι συζητήσεις είναι έντονες, αλλά μπορούν να οδηγήσουν σε βελτιώσεις. Αποκτάτε βαθύτερη αυτογνωσία όταν υπηρετείτε ιδανικά.

Ιχθύες

Η εσωτερική σας ζωή είναι ιδιαίτερα ενεργή, με σκέψεις και μνήμες που ζητούν επίλυση. Η ενδοσκόπηση ευνοείται, χωρίς υπερβολική ανάλυση. Αργότερα, η έμπνευση ρέει και οι σχέσεις με ομάδες φέρνουν χαρά και μαθήματα.

