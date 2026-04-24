Ζωγράφου: Συναγερμός για χειροβομβίδα στην Πανεπιστημιούπολη

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου, όταν διερχόμενος πολίτης εντόπισε χειροβομβίδα και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο κλήθηκε ειδικό κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, προκειμένου να εξετάσει το εύρημα και να διαπιστώσει αν πρόκειται για πραγματική και λειτουργική χειροβομβίδα ή για αντικείμενο που δεν αποτελεί κίνδυνο.

Διαβάστε επίσης: Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρές για μέρες μέσα στο σπίτι τους μητέρα και κόρη

Η περιοχή έχει τεθεί υπό έλεγχο μέχρι να ολοκληρωθεί η αυτοψία των ειδικών, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε το αντικείμενο στον χώρο της Πανεπιστημιούπολης.

