Ζωγράφου: Συναγερμός για χειροβομβίδα στην Πανεπιστημιούπολη

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου, μετά τον εντοπισμό χειροβομβίδας από διερχόμενο πολίτη.

24 Απρ. 2026 12:05
Pelop News

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου, όταν διερχόμενος πολίτης εντόπισε χειροβομβίδα και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο κλήθηκε ειδικό κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, προκειμένου να εξετάσει το εύρημα και να διαπιστώσει αν πρόκειται για πραγματική και λειτουργική χειροβομβίδα ή για αντικείμενο που δεν αποτελεί κίνδυνο.

Η περιοχή έχει τεθεί υπό έλεγχο μέχρι να ολοκληρωθεί η αυτοψία των ειδικών, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε το αντικείμενο στον χώρο της Πανεπιστημιούπολης.

