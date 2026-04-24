Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρές για μέρες μέσα στο σπίτι τους μητέρα και κόρη

Δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, εντοπίστηκαν νεκρές μέσα στο διαμέρισμά τους στο κέντρο της Λάρισας, με τις αρχές να διερευνούν τις συνθήκες θανάτου τους.

24 Απρ. 2026 11:40
Pelop News

Μια τραγική υπόθεση αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 23 Απριλίου στη Λάρισα, όταν δύο γυναίκες εντοπίστηκαν νεκρές μέσα στο διαμέρισμά τους, στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας larissanet.gr, πρόκειται για μία 90χρονη μητέρα και την 66χρονη κόρη της, οι οποίες βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους περίπου στις 7 το απόγευμα.

Σε προχωρημένη σήψη οι σοροί

Οι σοροί των δύο γυναικών βρίσκονταν σε προχωρημένη σήψη, στοιχείο που δείχνει ότι ο θάνατός τους είχε επέλθει αρκετές ημέρες πριν από τον εντοπισμό τους.

Στον χώρο επικρατούσε έντονη δυσοσμία, γεγονός που κινητοποίησε συγγενικά τους πρόσωπα, τα οποία ειδοποίησαν τις αρχές.

Αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα και εντόπισαν τις δύο γυναίκες νεκρές, ενώ αμέσως ξεκίνησε η διαδικασία διερεύνησης της υπόθεσης.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας

Από τα πρώτα στοιχεία δεν φαίνεται να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, οι αρχές έχουν διατάξει τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια θανάτου των δύο γυναικών.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας.

