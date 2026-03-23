Ζωή Κωνσταντοπούλου για τη δίκη των Τεμπών: «Αυτό που έγινε στη Λάρισα ήταν φιάσκο, όχι δίκη»

Μέσα σε βαρύ κλίμα, αλλεπάλληλες εντάσεις και έντονες αμφισβητήσεις για την καταλληλότητα του χώρου, έκλεισε η πρώτη ημέρα της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα, χωρίς να μπει ουσιαστικά η υπόθεση στην ακροαματική της φάση. Το συνεδριακό κέντρο «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου επρόκειτο να διεξαχθεί η διαδικασία, βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής, με συγγενείς θυμάτων, επιζώντες και συνηγόρους να κάνουν λόγο για συνθήκες που δεν μπορούν να υποστηρίξουν μια τόσο μεγάλη και κρίσιμη δίκη.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και συνήγορος οικογενειών θυμάτων, η οποία υποστήριξε πως όσα διαδραματίστηκαν μέσα στην αίθουσα επιβεβαίωσαν πλήρως τις ανησυχίες που είχαν διατυπωθεί ήδη πριν από την έναρξη της διαδικασίας. Όπως είπε, η εικόνα της πρώτης ημέρας αποδεικνύει, κατά την άποψή της, ότι δεν υπήρξε πραγματική μέριμνα ώστε να διεξαχθεί μια δίκη με τους στοιχειώδεις όρους αξιοπρέπειας, διαφάνειας και ουσιαστικής συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων.

Η ίδια περιέγραψε μια διαδικασία που, όπως υποστήριξε, επιχειρήθηκε να εξελιχθεί σε ακατάλληλες και εξουθενωτικές συνθήκες, με συγγενείς θυμάτων, τραυματίες, επιζώντες και συνηγόρους να ασφυκτιούν σε έναν χώρο που δεν μπορούσε να τους χωρέσει. Στις δηλώσεις της μίλησε για μια εικόνα που δεν συνάδει με απονομή δικαιοσύνης, αλλά με μια πρόχειρη και υποτιμητική αντιμετώπιση μιας υπόθεσης που αφορά μια από τις πιο βαριές τραγωδίες των τελευταίων ετών.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εστίασε ιδιαίτερα και στο ζήτημα της δημοσιότητας της δίκης. Κατηγόρησε ανοιχτά την κυβέρνηση ότι δεν εξασφάλισε τις προϋποθέσεις για μια αληθινά δημόσια διαδικασία και στάθηκε στο γεγονός ότι, όπως ανέφερε, από την πρώτη στιγμή τέθηκε ως προτεραιότητα να μην καταγράφεται η εικόνα της αίθουσας. Κατά την ίδια, αυτό αποτυπώνει μια προσπάθεια να διεξαχθεί η διαδικασία μακριά από την πλήρη δημόσια έκθεση, παρά το τεράστιο κοινωνικό ενδιαφέρον που συνοδεύει την υπόθεση.

Στο ίδιο πλαίσιο, κάλεσε τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, στην επόμενη δικάσιμο, να παραμείνουν μέσα στην αίθουσα και να καταγράψουν τις συνθήκες υπό τις οποίες επιχειρείται να διεξαχθεί η δίκη. Όπως είπε, το ζήτημα δεν αφορά μόνο μια οργανωτική δυσλειτουργία, αλλά μια ευθεία προσβολή απέναντι στους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς τους, αλλά και απέναντι σε όσους επέζησαν και κουβαλούν μέχρι σήμερα το βάρος της τραγωδίας.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στράφηκε ευθέως και κατά του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, αλλά και κατά του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χριστόφορου Σεβαστίδη, ζητώντας την παραίτησή τους. Παράλληλα, έθεσε ανοιχτά ερωτήματα για τη διαχείριση των χρημάτων που διατέθηκαν για τη διαμόρφωση της αίθουσας, αμφισβητώντας την επάρκεια της προετοιμασίας και ζητώντας εξηγήσεις για το πού κατευθύνθηκαν οι σχετικοί πόροι.

Στις δηλώσεις της χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, υποστηρίζοντας ότι απέναντι σε όσους -όπως είπε- δεν επιθυμούν να αποδοθεί δικαιοσύνη, υπάρχει μια πλευρά αποφασισμένη να επιμείνει μέχρι τέλους. Αναφέρθηκε με έμφαση στους γονείς, στα αδέλφια και στα παιδιά των θυμάτων, αλλά και στους συνηγόρους που εκπροσωπούν τις οικογένειες, σημειώνοντας ότι θα συνεχίσουν να παρεμβαίνουν και να αντιδρούν κάθε φορά που, κατά την κρίση τους, υπονομεύεται η ουσία της διαδικασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ορισμό της επόμενης δικασίμου για την 1η Απριλίου, λέγοντας ότι η συγκεκριμένη ημερομηνία ακούγεται σχεδόν ειρωνική μετά το σκηνικό που προηγήθηκε. Κατά την εκτίμησή της, η εικόνα της πρώτης ημέρας δεν συνιστά απλώς οργανωτική αστοχία, αλλά ένα συνολικό φιάσκο, το οποίο -όπως ανέφερε- κάποιοι σχεδίασαν, χρηματοδότησαν και παρουσίασαν ως επαρκές, χωρίς να υπολογίσουν ούτε το μέγεθος της υπόθεσης ούτε τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων που θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί.

Νωρίτερα, μέσα στη διαδικασία, το αδιέξοδο είχε κορυφωθεί όταν δικηγόροι ζήτησαν την αναστολή της δίκης μέχρι να υπάρξει κρίση του Αρείου Πάγου για την καταλληλότητα της αίθουσας και τις συνθήκες διεξαγωγής της διαδικασίας. Παρά τις αντιδράσεις, αποφασίστηκε τελικά η συνέχιση την 1η Απριλίου, αφήνοντας απολύτως ανοιχτό το ερώτημα αν ο χώρος μπορεί πράγματι να υποστηρίξει την ομαλή, δημόσια και ανεμπόδιστη εξέλιξη μιας τόσο σύνθετης και πολύκροτης δίκης.

