Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα: «Χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε με σκληρή γλώσσα στα όσα αναφέρει για εκείνη ο Αλέξης Τσίπρας στο νέο του βιβλίο «Ιθάκη», το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα. Από το βήμα της Βουλής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μίλησε για «προδοσία» και επανέφερε παλαιότερες αντιπαραθέσεις της περιόδου 2015.

24 Νοέ. 2025 14:30
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε αιχμηρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή αναφορές στο βιβλίο «Ιθάκη», που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

«Χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία», είπε χαρακτηριστικά από το βήμα της Ολομέλειας, μιλώντας στην Επετειακή Εκδήλωση της Βουλής για την Εθνική Αντίσταση.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνέχισε σε υψηλούς τόνους, αναφέροντας ότι «το να ξεπουλήσεις τρένα και σιδηροδρόμους είναι κορυφαία πράξη προδοσίας», απευθυνόμενη στον πρώην πρωθυπουργό.

Στο βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται μετανιωμένος για την επιλογή της Ζωής Κωνσταντοπούλου ως προέδρου της Βουλής. Όπως γράφει, «η διαχείρισή της ήταν από τις πλέον επώδυνες εμπειρίες εκείνης της περιόδου», σημειώνοντας ότι είχε «ήδη μετανιώσει» για την πρόταση να αναλάβει τη θέση, στο πλαίσιο ενός μηνύματος ανανέωσης και μαχητικότητας.

Ο Τσίπρας περιγράφει επίσης ότι, στις συζητήσεις για ενδεχόμενη ρήξη με τους Ευρωπαίους εταίρους, η τότε πρόεδρος της Βουλής απαντούσε με γενικόλογες αναφορές όπως «να πάμε στον ΟΗΕ». Σε άλλο σημείο αναφέρει ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου καθυστερούσε συστηματικά τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, με αποτέλεσμα να μην προχωρούν μέτρα που ζητούσαν οι δανειστές.

