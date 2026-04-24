Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κατήγγειλε για εκβιασμό επιθεωρητές εργασίας – Κατέληξαν στο ΑΤ Ομονοίας

Στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας οδηγήθηκε η υπόθεση δύο υπαλλήλων της Επιθεώρησης Εργασίας, σε βάρος των οποίων υπέβαλε καταγγελία η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο επιθεωρητές επρόκειτο να χειριστούν εργατική διαφορά ανάμεσα σε εργαζόμενη της Πλεύσης Ελευθερίας και το κόμμα.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου φέρεται να υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι επιχείρησαν να την εκβιάσουν, με αποτέλεσμα να καλέσει την Άμεση Δράση και να δηλώσει την πρόθεσή της να καταθέσει μήνυση.

Ενημερώθηκε ο εισαγγελέας

Για την υπόθεση ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας, ενώ οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι μετέβησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας, όπου έδωσαν καταθέσεις.

Στη συνέχεια υπήρξε νέα επικοινωνία με τον εισαγγελέα, προκειμένου να αξιολογηθούν τα στοιχεία και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η καταγγελία που έγινε με αφορμή τη διαδικασία εξέτασης της εργατικής διαφοράς.

