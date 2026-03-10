Μητσοτάκης από Παρίσι: «Ώρα για διάλογο στην Ελλάδα για την πυρηνική ενέργεια» – Τι είπε για μικρούς αντιδραστήρες

Την προοπτική να εξετάσει η Ελλάδα τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η πυρηνική ενέργεια στο ενεργειακό της σύστημα έθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στη Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια που πραγματοποιείται στο Παρίσι.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι έχει έρθει η στιγμή να ξεκινήσει στη χώρα ένας ειλικρινής δημόσιος διάλογος για το θέμα, επισημαίνοντας ιδιαίτερα το ενδεχόμενο αξιοποίησης μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων.

Η ενεργειακή πορεία της Ελλάδας

Αναφερόμενος στο ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η χώρα στο παρελθόν δεν στράφηκε προς την πυρηνική ενέργεια, καθώς διέθετε σημαντικά αποθέματα λιγνίτη.

«Εμείς είχαμε πρόσβαση σε λιγνίτη, άρα ποτέ δεν επιλέξαμε την πυρηνική ενέργεια», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει στραφεί δυναμικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Όπως τόνισε, σήμερα πάνω από το μισό της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα προέρχεται από αιολικά και φωτοβολταϊκά συστήματα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να επενδύει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ το φυσικό αέριο θα εξακολουθήσει να λειτουργεί ως καύσιμο μετάβασης στο ενεργειακό σύστημα.

Ο ρόλος της πυρηνικής ενέργειας

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη συζήτηση που εξελίσσεται διεθνώς για την επιστροφή της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα πολλών χωρών.

«Αναγνωρίζω τη βασική πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να πετύχουμε στην Ευρώπη όσα θέλουμε χωρίς την πυρηνική ενέργεια», σημείωσε, φέρνοντας ως παράδειγμα τη Γαλλία, η οποία έχει αναπτύξει ισχυρό πυρηνικό πρόγραμμα.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στη στάση που είχε η Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια απέναντι στην πυρηνική ενέργεια.

«Η Ευρώπη έκρυψε το πρόσωπό της από την πυρηνική ενέργεια. Τα τελευταία 20 χρόνια είναι σε πτωτική πορεία. Τα πράγματα όμως αλλάζουν. Η πυρηνική ενέργεια επανακάμπτει», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, πολλές χώρες που ήδη διαθέτουν πυρηνικά εργοστάσια εξετάζουν την αύξηση των αντιδραστήρων τους, ενώ άλλες που είχαν εγκαταλείψει αυτή την επιλογή επιστρέφουν ξανά στη συζήτηση για την αξιοποίησή της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



