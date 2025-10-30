ΖΩΝΤΑΝΑ Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ

Στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή πραγματοποιείται το πρωί της Πέμπτης (30 Οκτωβρίου 2025) η εκδήλωση εορτασμού των 100 χρόνων λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου αναμένεται να παρουσιάσουν τον στρατηγικό σχεδιασμό για το μέλλον της εταιρείας, με έμφαση στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας, την ενίσχυση των υδάτινων αποθεμάτων και τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο του σχεδίου βρίσκονται τεχνικά έργα για την επάρκεια των ταμιευτήρων και η ανάπτυξη δικτύου αφαλάτωσης, με στόχο την ασφάλεια υδροδότησης της Αττικής σε βάθος χρόνου.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται αύξηση στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ, τα οποία παραμένουν αμετάβλητα από το 2010. Οι πιθανές επιβαρύνσεις υπολογίζονται σε 2 έως 3 ευρώ ανά λογαριασμό, με την τελική απόφαση να αναμένεται το επόμενο διάστημα.

Η επέτειος των 100 ετών της ΕΥΔΑΠ σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου επενδύσεων σε υποδομές και περιβαλλοντικές πολιτικές, με στόχο τη διασφάλιση επάρκειας και ποιότητας νερού για τις επόμενες δεκαετίες.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



