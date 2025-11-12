Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: Ελλάδα και Κύπρος πυλώνες σταθερότητας – Κοινό μέτωπο για ενέργεια, πράσινη μετάβαση και επανένωση της Κύπρου

Η Αθήνα και η Λευκωσία επαναβεβαίωσαν σήμερα την κοινή τους στρατηγική πορεία, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Χριστοδουλίδη να δηλώνουν, μετά το πέρας της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας – Κύπρου, ότι οι δύο χώρες παραμένουν πυλώνες σταθερότητας και αξιοπιστίας στην ευρύτερη περιοχή.

Οι κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών στο Μέγαρο Μαξίμου εστίασαν στην ενεργειακή ασφάλεια, τη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, την πράσινη μετάβαση και την επανένωση της Κύπρου.

Δηλώσεις Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος αποτελούν πυλώνες σταθερότητας και διεθνούς συνεργασίας, επισημαίνοντας πως οι σχέσεις των δύο χωρών στηρίζονται σε κοινές αξίες και αμοιβαία εμπιστοσύνη.

«Ταυτόχρονα έχουν και ένα ισχυρό πρόσημο. Εμείς ακολουθούμε την Κύπρο στα θέματα γεωτρήσεων και πριν λίγες ημέρες ανοίξαμε ένα ιστορικό κεφάλαιο», σημείωσε ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις ενεργειακές προοπτικές των δύο χωρών.

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι η Ελλάδα στηρίζει την πράσινη μετάβαση, αλλά ξεκαθάρισε πως θα ήταν λάθος να μη γίνει αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων, τονίζοντας ότι «η Κύπρος ήδη δείχνει τον δρόμο».

Αναφερόμενος στο σχήμα συνεργασίας 3+1 (Ελλάδα – Κύπρος – Ισραήλ + ΗΠΑ), υπογράμμισε τη σημασία του για την περιφερειακή σταθερότητα, ενώ ανακοίνωσε ότι Αθήνα και Λευκωσία αποφάσισαν την επικαιροποίηση των τεχνικών παραμέτρων του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών:

«Θέλουμε να ενισχύσουμε το έργο με την είσοδο νέων, ισχυρών επενδυτών, κάτι που είναι προς όφελος όλων μας».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στο Κυπριακό, επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να εργάζεται για την επανένωση της Κύπρου, στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου.

«Όλοι οι Έλληνες θα βρεθούμε στο πλευρό των Κυπρίων αδερφών μας. Θα είμαστε στο πλευρό σας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δηλώσεις Νίκου Χριστοδουλίδη

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης επισήμανε ότι η τρίτη διακυβερνητική σύνοδος έχει «συμβολική αλλά και ουσιαστική αξία», καθώς ενισχύει τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

«Η διεύρυνση της στενής και αποτελεσματικής συνεργασίας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και βασική συνιστώσα των διασκέψεών μας», δήλωσε, προσθέτοντας πως οι δύο χώρες επικαιροποιούν τις οικονομικές και τεχνικές παραμέτρους έργων στρατηγικής σημασίας, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση.

Ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε και σε τομείς νέας συνεργασίας, όπως το περιβάλλον, η αντιμετώπιση της λειψυδρίας, η πολιτική προστασία και η προστασία ανηλίκων στον ψηφιακό χώρο. Παράλληλα, υπογράμμισε τον συντονισμό ενεργειών ενόψει της κυπριακής προεδρίας της Ε.Ε. το 2026 και της ελληνικής προεδρίας το 2027, λέγοντας ότι «η ευθυγράμμιση των δράσεων ενισχύει τη φωνή μας στην Ευρώπη».

«Κύπρος και Ελλάδα αποδεικνύουμε ότι μαζί, μέσα από συνεργασία σε όλους τους τομείς, πετυχαίνουμε περισσότερα – πρωτίστως για τους πολίτες μας», σημείωσε ο Κύπριος Πρόεδρος, τονίζοντας πως στο επίκεντρο παραμένει ο τερματισμός της κατοχής και η επανένωση της Κύπρου, με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Κλείνοντας, ο κ. Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε την ελληνική κυβέρνηση για τη σταθερή στήριξη, λέγοντας:

«Η Ελλάδα αποτελεί τον πιο ανιδιοτελή σύμμαχο και εταίρο μας».

