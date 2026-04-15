ΖΩΝΤΑΝΑ Υπογράφεται η σύμβαση για τη γεώτρηση στο Block 2 στο Ιόνιο – Στόχος η πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από δεκαετίες

Ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για την επανεκκίνηση των ερευνών υδρογονανθράκων στην Ελλάδα γίνεται σήμερα με την υπογραφή της σύμβασης γεώτρησης για το Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο. Η συμφωνία υπογράφεται από την κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy, που διαθέτει τα δικαιώματα έρευνας στην περιοχή, και την εταιρεία Stena Drilling, ενώ μετά την τελετή αναμένεται και παρουσίαση του προγράμματος γεώτρησης.

Το βάρος της εξέλιξης είναι μεγάλο, καθώς πρόκειται για την πιο ώριμη παραχώρηση για ερευνητική γεώτρηση και για μια κίνηση που, εφόσον τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, θα οδηγήσει στην πρώτη τέτοια γεώτρηση στην Ελλάδα έπειτα από σχεδόν μισό αιώνα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η ερευνητική φάση προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027.

Το γεωτρύπανο που θα αναλάβει την αποστολή

Τη γεώτρηση αναμένεται να αναλάβει το Stena DrillMAX, ένα γεωτρύπανο έκτης γενιάς της Stena Drilling, σχεδιασμένο για επιχειρήσεις σε μεγάλα θαλάσσια βάθη και δύσκολες συνθήκες. Διαθέτει τεχνολογία δυναμικής τοποθέτησης DP3 για να διατηρεί τη θέση του χωρίς αγκυροβόληση, ενώ είναι τύπου dual-activity, κάτι που επιτρέπει ταυτόχρονες εργασίες και μεγαλύτερη επιχειρησιακή αποδοτικότητα.

Στα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του περιλαμβάνεται η δυνατότητα να επιχειρεί σε βάθη νερού έως 10.000 πόδια και να πραγματοποιεί γεωτρήσεις έως 35.000 πόδια. Το πλοίο έχει μήκος 228 μέτρα, πλάτος 42 μέτρα και δυνατότητα φιλοξενίας πληρώματος έως 180 ατόμων, ενώ διαθέτει επίσης συστήματα ασφαλείας για τον έλεγχο της πίεσης και την αποτροπή ανεξέλεγκτων εκροών.

Ενεργειακό και γεωπολιτικό αποτύπωμα

Η υπογραφή της σύμβασης δεν έχει μόνο τεχνική ή επιχειρησιακή σημασία. Συνδέεται με τη στρατηγική της Ελλάδας να επανέλθει πιο ενεργά στο πεδίο των υπεράκτιων ερευνών, αλλά και με τη γενικότερη ευρωπαϊκή προσπάθεια για διαφοροποίηση ενεργειακών πηγών μετά τις μεγάλες αναταράξεις που προκάλεσε στην αγορά φυσικού αερίου ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Στην τελετή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναμενόταν επίσης να παραστούν ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, καθώς και οι πρέσβεις των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, και της Σουηδίας, Χάκαν Εμσγκαρντ.

Περιβαλλοντική διάσταση και τεχνολογία

Το Stena DrillMAX έχει λάβει την πιστοποίηση DNV Abate (P) για τη μείωση εκπομπών και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, στοιχείο που προβάλλεται ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένης περιβαλλοντικής ευαισθησίας γύρω από τις υπεράκτιες γεωτρήσεις. Η παρουσία τέτοιων τεχνολογιών ασφαλείας και διαχείρισης θεωρείται πλέον βασική προϋπόθεση για αντίστοιχες επιχειρήσεις.

