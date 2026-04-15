ΖΩΝΤΑΝΑ Υπογράφεται η σύμβαση για τη γεώτρηση στο Block 2 στο Ιόνιο – Στόχος η πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από δεκαετίες

Σε κομβικό βήμα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα εξελίσσεται η υπογραφή της σύμβασης γεώτρησης για το Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο. Η συμφωνία ανάμεσα στην κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy και τη Stena Drilling ανοίγει τον δρόμο για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στη χώρα έπειτα από περίπου 40 χρόνια, με ορίζοντα υλοποίησης τον Φεβρουάριο του 2027.

15 Απρ. 2026 13:19
Pelop News

Ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για την επανεκκίνηση των ερευνών υδρογονανθράκων στην Ελλάδα γίνεται σήμερα με την υπογραφή της σύμβασης γεώτρησης για το Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο. Η συμφωνία υπογράφεται από την κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy, που διαθέτει τα δικαιώματα έρευνας στην περιοχή, και την εταιρεία Stena Drilling, ενώ μετά την τελετή αναμένεται και παρουσίαση του προγράμματος γεώτρησης.

Το βάρος της εξέλιξης είναι μεγάλο, καθώς πρόκειται για την πιο ώριμη παραχώρηση για ερευνητική γεώτρηση και για μια κίνηση που, εφόσον τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, θα οδηγήσει στην πρώτη τέτοια γεώτρηση στην Ελλάδα έπειτα από σχεδόν μισό αιώνα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η ερευνητική φάση προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027.

Το γεωτρύπανο που θα αναλάβει την αποστολή

Τη γεώτρηση αναμένεται να αναλάβει το Stena DrillMAX, ένα γεωτρύπανο έκτης γενιάς της Stena Drilling, σχεδιασμένο για επιχειρήσεις σε μεγάλα θαλάσσια βάθη και δύσκολες συνθήκες. Διαθέτει τεχνολογία δυναμικής τοποθέτησης DP3 για να διατηρεί τη θέση του χωρίς αγκυροβόληση, ενώ είναι τύπου dual-activity, κάτι που επιτρέπει ταυτόχρονες εργασίες και μεγαλύτερη επιχειρησιακή αποδοτικότητα.

Στα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του περιλαμβάνεται η δυνατότητα να επιχειρεί σε βάθη νερού έως 10.000 πόδια και να πραγματοποιεί γεωτρήσεις έως 35.000 πόδια. Το πλοίο έχει μήκος 228 μέτρα, πλάτος 42 μέτρα και δυνατότητα φιλοξενίας πληρώματος έως 180 ατόμων, ενώ διαθέτει επίσης συστήματα ασφαλείας για τον έλεγχο της πίεσης και την αποτροπή ανεξέλεγκτων εκροών.

Ενεργειακό και γεωπολιτικό αποτύπωμα

Η υπογραφή της σύμβασης δεν έχει μόνο τεχνική ή επιχειρησιακή σημασία. Συνδέεται με τη στρατηγική της Ελλάδας να επανέλθει πιο ενεργά στο πεδίο των υπεράκτιων ερευνών, αλλά και με τη γενικότερη ευρωπαϊκή προσπάθεια για διαφοροποίηση ενεργειακών πηγών μετά τις μεγάλες αναταράξεις που προκάλεσε στην αγορά φυσικού αερίου ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Στην τελετή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναμενόταν επίσης να παραστούν ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, καθώς και οι πρέσβεις των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, και της Σουηδίας, Χάκαν Εμσγκαρντ.

Περιβαλλοντική διάσταση και τεχνολογία

Το Stena DrillMAX έχει λάβει την πιστοποίηση DNV Abate (P) για τη μείωση εκπομπών και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, στοιχείο που προβάλλεται ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένης περιβαλλοντικής ευαισθησίας γύρω από τις υπεράκτιες γεωτρήσεις. Η παρουσία τέτοιων τεχνολογιών ασφαλείας και διαχείρισης θεωρείται πλέον βασική προϋπόθεση για αντίστοιχες επιχειρήσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:30 Μεγανήσι: Η «ήρεμη δύναμη» του Ιονίου, γιατί να το επισκεφθείς τώρα
16:16 Πιερρακάκης: «Η Ευρώπη είναι πιο θωρακισμένη έναντι της ενεργειακής κρίσης σε σύγκριση με το 2022»
16:07 Κύπρος: Σοβαρή ένταση στη Νεκρή Ζώνη με παρουσία κατοχικών αρμάτων
15:53 Αρναούτογλου στην ΕΕ: Σε οριακό σημείο η αλιεία λόγω της εκτίναξης του κόστους καυσίμων
15:49 Πάτρα: Προχωρά το ανοικτό θέατρο 653 θέσεων και το πάρκινγκ στο πρώην κάμπινγκ στο Έλος της Αγυιάς
15:45 Τραμπ: Ζήτησα από τον Σι να μην εξοπλίσει το Ιράν
15:35 Φράουλες: Ο κόκκινος «θησαυρός» της άνοιξης – Υψηλή διατροφική αξία, πολλαπλά οφέλη
15:27 Στο Μέγαρο Μαξίμου ο Αντόνιο Κόστα: Συνάντηση με Μητσοτάκη
15:19 Κεφαλονιά: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες του πατέρα της 19χρονης
15:13 Βρείτε διαιτητές γιατί χανόμαστε…
15:10 ΔΥΠΑ: Διευρύνεται η λίστα των προγραμμάτων κατάρτισης για εργαζόμενους
15:09 Αγρίνιο: Αυτοκίνητο μπούκαρε σε φούρνο και διέλυσε τη γυάλινη πρόσοψη ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
15:03 Αίγιο: Οι προϊστορικές απαρχές μίας ζωντανής πόλης. Η διαχρονία της κατοίκησης
15:00 Πάτρα: Πάσχα με πτώση τζίρου κατά 20% – Απολογισμός από εμπόριο, εστίαση και αγορά κρεάτων
15:00 Δανάη Μπάρκα: Αυτός είναι ο γάμος που ετοιμάζει τον Ιούνιο – Η ημερομηνία, η τοποθεσία και οι καλεσμένοι
14:55 Ο Patras Half Marathon δείχνει τον δρόμο της εξωστρέφειας
14:46 Συναγερμός στην Ορεστιάδα: Μεγάλος όγκος νερού αναμένεται στον Άρδα από τη Βουλγαρία
14:34 Πάρνηθα: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στη Λεωφόρο Πάρνηθος – Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική
14:30 Washington Post: Οι ΗΠΑ στέλνουν κι άλλες δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, ενώ ανεβαίνει η πίεση στο Ιράν
14:27 ΝΕΟΤΕΡΑ Μακελειό σε γυμνάσιο στην Τουρκία: Μαθητής άνοιξε πυρ, 4 νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ