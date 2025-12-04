Ζούγκλα: Επιτέθηκαν σε οδηγό λεωφορείου 15 άτομα, του έσπασαν τα πλευρά και τον άφησαν γυμνό!

Στη Θεσσαλονίκη άγρια επίθεση δέχτηκε οδηγός από 15 άτομα, τα οποία έσπασαν τα πλευρά του, του έσκισαν τα ρούχα με μαχαίρι και στη συνέχεια τον παράτησαν σχεδόν γυμνό και αιμόφυρτο σε ερημική περιοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή με θύμα έναν 48χρονο. Ο άνδρας οδηγούσε και σταμάτησε σε ένα φανάρι. Τότε, δύο οχήματα του έκλεισαν τον δρόμο, ένα άτομο μπήκε στο αυτοκίνητό του από την πίσω πόρτα και βάζοντας μαχαίρι στο λαιμό του ζήτησε να τους ακολουθήσει.

Σύμφωνα με το Live News, τον οδήγησαν σε ερημική περιοχή και εκεί τον ξυλοκόπησαν άγρια, με αποτέλεσμα να του σπάσουν τα πλευρά. Επίσης, με μαχαίρι τύπου πεταλούδα έσκισαν τα ρούχα του, φωνάζοντας «κόβει καλά αυτό το κοπίδι;».

Με βάση την εκπομπή του Mega, οι δράστες πήραν το τσαντάκι του 48χρονου και εξαφανίστηκαν, με το θύμα αιμόφυρτο να βγαίνει στο δρόμο και περίοικους να ειδοποιούν ασθενοφόρο.

Ποιοι κρύβονται από πίσω;

Ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας δήλωσε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αντιθέτως πριν λίγες μέρες ακόμη ένας άνδρας δέχτηκε επίθεση με παρόμοιο τρόπο στη Θεσσαλονίκη.

Επικαλούμενος αστυνομικές πηγές, είπε ότι πρόκειται για τη «συμμορία των δεκαπέντε», μια συμμορία που απαγάγει άνδρες που θεωρεί πλούσιους, τους πηγαίνει σε ερημική τοποθεσία, τους ξυλοκοπεί άγρια και ταυτόχρονα εξευτελίζει, ενώ στη συνέχεια κλέβει ό,τι έχουν επάνω τους και αν μπορέσουν ακόμη και το όχημα των θυμάτων.

