Ζουν φυλακισμένα στα νοσοκομεία: Εκατοντάδες παιδιά αφημένα στην τύχη τους

Από τη φυλακή της οικογένειας και της βαρβαρότητας δεκάδες παιδιά παραμένουν κλεισμένα στα νοσοκομεία με εισαγγελική εντολή μέχρι να βρεθεί κάποιο ίδρυμα για τη φιλοξενία τους.

Τα αποκαλυπτικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κακοποίησης Παιδιών, δείχνουν ότι οι περιπτώσεις των παιδοκτονιών που μας συγκλόνισαν τελικά δεν δίδαξαν τίποτα και το κράτος πρόνοια παραμένει ανύπαρκτο και αδιάφορο στην προστασία του πιο ευαίσθητου πληθυσμού του τόπου μας.

«Πέρα από την πρωτογενή κακοποίηση, τα παιδιά βιώνουν μια δεύτερη μορφή κακοποίησης μέσα από το ίδιο το σύστημα. Παιδιά μένουν μήνες εγκλωβισμένα στα νοσοκομεία καθώς δεν υπάρχουν προνοιακές δομές, δομές φιλοξενίας. Δεν υπάρχουν ανάδοχες ή άλλες λύσεις άμεσης φροντίδας.

Ετσι τα παιδιά μένουν πέντε μήνες, ακόμη και έναν χρόνο, σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου -χωρίς σχολείο, χωρίς δραστηριότητες, χωρίς κανονική ζωή. Αυτό δεν είναι προστασία. Είναι φυλάκιση» δήλωσε στην «Π» ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

Σύμφωνα με την επισήμανση του ίδιου «το φαινόμενο μετά τον κορονοϊό έχει εκτοξευθεί. Σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας οι φιλοξενίες παιδιών κρατάνε μήνες. Συνολικά, στα νοσοκομεία της χώρας εφέτος για τους 10 μήνες φιλοξενήθηκαν με εισαγγελική εντολή στα νοσοκομεία περί τα 1.200 κακοποιημένα παιδιά. Πολλά εξ αυτών ανακαλύφθηκαν ότι κακοποιήθηκαν από το προσωπικό των νοσοκομείων».

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αναλυτικά τα στοιχεία από τα νοσοκομεία έτσι όπως τα κατέγραψε η ΠΟΕΔΗΝ είναι τα εξής:

> Στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής Παίδων Αγίας Σοφίας και Αγλαΐα Κυριακού φιλοξενήθηκαν φέτος από 1 Ιανουαρίου 2025 έως σήμερα 400 κακοποιημένα παιδιά με εισαγγελική εντολή. 173 στο Αγλαΐα Κυριακού και 227 παιδιά στο Παίδων Αγίας Σοφίας. Σήμερα στα δύο αυτά νοσοκομεία βρίσκονται 26 κακοποιημένα παιδιά με εισαγγελική εντολή επί μακρόν. Στα δύο αυτά νοσοκομεία Παίδων έχασαν τη ζωή τους παιδιά από κακοποίηση που υπέστησαν από γονείς, όπως απεδείχθη στα δικαστήρια.

>Στο Παίδων Πεντέλης φιλοξενήθηκαν φέτος 65 κακοποιημένα παιδιά με εισαγγελική εντολή και σήμερα φιλοξενούνται 7.

Στο Καραμανδάνειο φιλοξενήθηκαν φέτος 93 κακοποιημένα παιδιά με εισαγγελική εντολή. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών φιλοξενήθηκαν 13 κακοποιημένα παιδιά με εισαγγελική εντολή. Επίσης επισκέφθηκαν για φροντίδα τα δύο νοσοκομεία της Πάτρας και καταγγέλθηκε από τους γιατρούς κακοποίηση σε 59 παιδιά.

Οπως έχει γράψει η «Π», στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών είναι σε εξέλιξη οι εργασίες δημιουργίας ιατρείου για κακοποιημένα παιδιά. Το ιατρείο δημιουργείται σε συνεργασία με την Εταιρεία κατά της κακοποίησης του παιδιού «ΕΛΙΖΑ». Οπως μας ανέφερε ο καθηγητής – διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινικής του ΠΓΝΠ, Γαβριήλ Δημητρίου, αναμένεται πολύ σύντομα να ξεκινήσει η λειτουργία του.

«Φιλοξενούνται χρήστες 14 χρονών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ανήλικα κορίτσια 13, 14 ετών που φεύγουν τη νύχτα και επιστρέφουν πίσω με την Αστυνομία από κακόφημα στέκια. Νοσηλεύονται βαριά κακοποιημένα, τα οποία χάνουν τη ζωή τους από τις μητέρες τους ή κακοποιημένα σεξουαλικά.

Παραμένουν στα νοσοκομεία πολλούς μήνες διαταράσσοντας τη λειτουργία των νοσοκομείων, στερούν από πραγματικά άρρωστα παιδιά κρεβάτια και για τα ίδια είναι χαμένος χρόνος που τα σημαδεύει σε όλη τους τη ζωή» επισημαίνει ο κ. Γιαννάκος, προσθέτοντας:

«Ταυτόχρονα, οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που λειτουργούν προνοιακές δομές φιλοξενίας και λαμβάνουν πακτωλό χρημάτων από δωρεές, εθνικούς και κοινοτικούς πόρους ασχολούνται μόνο με τις περιπτώσεις κακοποίησης που απασχολούν τη δημοσιότητα».

Καταλήγοντας, ο κ. Γιαννάκος σημειώνει ότι «οι μόνοι που κάνουν σωστά τη δουλειά τους είναι οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Αυτοί εντοπίζουν τα περιστατικά. Αυτοί προειδοποιούν. Αυτοί σώζουν ζωές παρ’ ότι το σύστημα δεν βοηθά. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να μεγαλώνει μια γενιά στα νοσοκομεία, στη βία, στη μέθη ή στη σιωπή. Το χρωστάμε στα παιδιά και στον εαυτό μας».

