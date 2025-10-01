112: Μήνυμα για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε Ηλεία, Αχαΐα, Μεσσηνία

Μήνυμα από το 112 στάλθηκε για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε Ηλεία, Αχαΐα, Μεσσηνία.

Μάλιστα ήδη η κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες σαρώνουν τα νησιά του Ιουνίου, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το 112 καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Το μήνυμα αναφέρει: :Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων από τις βραδινές ώρες της 01/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 02/10/2025. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

