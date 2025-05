Σρι Λάνκα: Φονική πτώση λεωφορείου σε χαράδρα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 21 επιβάτες, οι οποίοι ήταν κυρίως βουδιστές προσκυνητές, έχασαν τη ζωή τους το πρωί της Κυριακής (11 Μαΐου 2025) όταν το λεωφορείο που τους μετέφερε έπεσε σε χαράδρα στην κεντρική Σρι Λάνκα. Άλλοι 24 επιβάτες τραυματίστηκαν, μερικοί σοβαρά.

Το λεωφορείο μετέφερε 70 άτομα, ενώ η μέγιστη χωρητικότητά του ήταν 50 καθήμενοι. Στη διάρκεια του ταξιδιού σε ορεινές περιοχές της περιφέρειας Κοτμάλε, ο οδηγός φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο έπεσε σε μια χαράδρα μετά από μια στροφή.

#Sri_Lanka At least 21 people have died after a Sri Lanka Transport Board (SLTB) bus plunged into a precipice in the Garandiella area of Ramboda on the Nuwara Eliya–Gampola main road this morning (May 11). #Lka pic.twitter.com/KwWqHr9Ceb

