24ωρη απεργία στα πλοία στις 28 Φεβρουαρίου – Κινητοποίηση της ΠΝΟ με αναφορά στην ασφάλεια των μεταφορών

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων καλεί η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) για το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, από τις 00:01 έως τις 24:00, έπειτα από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας στη σημερινή συνεδρίασή της (18/02/2026).

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 57 επιβάτες, ένα γεγονός που ανέδειξε, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, την ανάγκη αυστηρής τήρησης των κανόνων ασφάλειας στις μεταφορές.

Όπως επισημαίνει η ΠΝΟ, η απεργία αποτελεί φόρο τιμής στα θύματα αλλά και μήνυμα για τη σημασία της προστασίας της ανθρώπινης ζωής, τονίζοντας ότι η ασφάλεια στις μετακινήσεις πρέπει να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία υπογραμμίζει επίσης ότι η ναυτική κοινότητα γνωρίζει άμεσα τη σημασία των μέτρων ασφάλειας, επισημαίνοντας πως η παραβίασή τους μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες, όπως έχει καταγραφεί κατά καιρούς σε θαλάσσιες, χερσαίες και εναέριες μεταφορές.

