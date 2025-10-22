2ο Regional Growth Conference Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης: Το σχέδιο ανάπτυξης Αχαΐας στην τελική ευθεία

Η πρώτη ημέρα του 2ου Regional Growth Conference της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είχε έντονο χρώμα… Δυτικής Ελλάδας, Αχαϊας και Πάτρας!

Δεν θα μπορούσε να συμβεί κάτι διαφορετικό άλλωστε, καθώς ο δημοσιογραφικός Οργανισμός «Πελοπόννησος» είναι εκ των βασικών διοργανωτών του συνεδρίου (μαζί με την εφημερίδα «Χρόνος»). Ποιες ήταν, λοιπόν, οι στιγμές που μας αφορούν;

Καταρχάς, η είδηση που βγήκε σε δημοσιογραφικά πηγαδάκια στην Κομοτηνή από το στόμα του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Αθανάσιου Κοντογεώργη για το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αχαϊας: «Πάει για αρχές Δεκεμβρίου» και ότι «είναι ενήμερος ο Πρωθυπουργός». Λέτε να δούμε τον ίδιον τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις όποιες ανακοινώσεις και στις τελικές συναντήσεις; Το σίγουρο σε κάθε περίπτωση είναι ότι το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης μπαίνει στην τελική του ευθεία.

Μεγάλο ενδιαφέρον είχε, όμως, και η έρευνα κοινής γνώμης σε κατοίκους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που διεξήχθη από τη DATA RC. Η έρευνα, την οποία παρουσίασε ο εκδότης της εφημερίδας «Πελοπόννησος» και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαϊας Θεόδωρος Λουλούδης, ανέδειξε τον προβληματισμό των κατοίκων της περιοχής για την οικονομική ανασφάλεια, καθώς το 61,8% των ερωτώμενων δήλωσε ότι «ζει σε έναν τόπο που χαρακτηρίζεται κυρίως από φτώχεια και ανεργία». Το δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα που εντόπισαν οι πολίτες ήταν η κακή κατάσταση του οδικού δικτύου (σε ποσοστό 31,9% των ερωτώμενων), ενώ ακολούθησαν οι ανεπάρκειες στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης (23,6%). Είναι αξιοσημείωτο, πάντως, ότι σε μια περιοχή με ειδικά χαρακτηριστικά, οι δείκτες που σχετίζονται με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη προς τους συνανθρώπους εμφανίζονται εξαιρετικά θετικοί: Το 84,9% δηλώνει ότι εμπιστεύεται τους ανθρώπους της γειτονιάς του, ενώ το 76% δηλώνει το ίδιο για τους κατοίκους της πόλης του, ποσοστά σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρώπης (75% και 61,4% αντίστοιχα) και πολύ πιο θετικά από την Αθήνα (57,8% και 34,1%).

«Παρών» σε ειδική συνεδρία και ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου Δημήτρης Κατσαρός, ο οποίος περιγράφοντας τις γεωγραφικές ανομοιογένειες της περιοχής ευθύνης του στάθηκε στην «εξαιρετική συνεργασία που έχει με τους τρεις Περιφερειάρχες και με την πλειοψηφία των Δημάρχων». Το συνέδριο ολοκληρώνεται σήμερα.

