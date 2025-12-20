3,63 εκατ. ευρώ για το πρώτο Κέντρο Ημιαγωγών στην Ελλάδα – Υπογραφή Θεοδωρικάκου για έργο στρατηγικής σημασίας

Στην αιχμή των αναδυόμενων τεχνολογιών επιχειρεί να τοποθετηθεί η Ελλάδα, με τη χρηματοδότηση του πρώτου Κέντρου Ικανοτήτων για Ημιαγωγούς, ενός έργου που φιλοδοξεί να συνδέσει έρευνα, καινοτομία και βιομηχανική ανάπτυξη.

Την απόφαση χρηματοδότησης ύψους 3,63 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία του πρώτου Κέντρου Ικανοτήτων για Ημιαγωγούς στην Ελλάδα (Hellenic Chips Competence Centre – HCCC) υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση ενός έργου με στρατηγικό αποτύπωμα για την τεχνολογική και βιομηχανική αναβάθμιση της χώρας.

Με την ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», το υπουργείο Ανάπτυξης τοποθετεί την Ελλάδα ενεργά στον ευρωπαϊκό χάρτη του κρίσιμου τομέα των ημιαγωγών, έναν τομέα που θεωρείται κομβικός για την ψηφιακή αυτονομία, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Το Ελληνικό Κέντρο Ικανοτήτων Ημιαγωγών συγκροτείται ως μια ευρεία εθνική σύμπραξη, η οποία συντονίζεται από την Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αναδυόμενων Τεχνολογιών (HETiA), σε συνεργασία με δεκαπέντε πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. Στόχος του είναι να λειτουργήσει ως κόμβος έρευνας, καινοτομίας και κατάρτισης, υποστηρίζοντας την ελληνική βιομηχανία μέσω μεταφοράς τεχνογνωσίας, πρόσβασης σε προηγμένες υποδομές και ανάπτυξης εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού.

Το έργο εντάσσεται σε έναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του υπουργείου Ανάπτυξης, που περιλαμβάνει τη συμμετοχή της Ελλάδας σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τα μικροκυκλώματα και την προετοιμασία της Εθνικής Στρατηγικής για τους Ημιαγωγούς. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας στις Βρυξέλλες, ο κ. Θεοδωρικάκος υπέγραψε την ένταξη της Ελλάδας στη Συμμαχία Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Chips Act II, επιβεβαιώνοντας τη συμμετοχή της χώρας στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό για τον συγκεκριμένο τομέα.

Σε δήλωσή του με αφορμή την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ότι οι νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες αποτελούν βασικό πυλώνα του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Όπως τόνισε, με τη δημιουργία του πρώτου Κέντρου Ικανοτήτων για Ημιαγωγούς, η Ελλάδα επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της –ιδίως στους νέους– και διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για ουσιαστική παρουσία στον ευρωπαϊκό και διεθνή τεχνολογικό χάρτη.

