40 χρόνια Οικολογική Κίνηση Πάτρας: Μας ένωσε με το περιβάλλον

Η ρίζα που φύτεψε πριν από 40 χρόνια μία ομάδα νέων συμπολιτών πέτυχε να απλωθεί και να καρποφορήσει στη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας την αγάπη για το περιβάλλον και την ανάγκη προστασίας του. Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας-ΟΙΚΙΠΑ μέσα από σειρά δράσεων ευαισθητοποίησης επιφύλαξε μία ξεχωριστή γνωριμία των πολιτών με τα οικολογικά ζητήματα.

Την πρώτη ομάδα που γέννησε αυτόν τον σπουδαίο οικολογικό φορέα και αναγράφεται στο σχετικό δημοσίευμα της «Π» της εποχής εκείνης, συμπλήρωναν οι εξής: Απ. Υφαντής (φυσικός), Φούλα Σταυροπούλου (μικροβιολόγος), Ιωάννα Παπαρόδη (δημ. υπάλληλος), Ράνια Παπαδοπούλου (δημ. υπάλληλος), Ν. Μπονέλης (οικονομολόγος), Μαρία Αλεξοπούλου (δημ. υπάλληλος), Γεωργ. Βασιλακόπουλος (φυσικός), Ν. Τσούκαλης (δικηγόρος), Μιράντα Τσούκαλη (δικηγόρος), Μαρία Ζερβάκη (δικηγόρος), Ντίνα Σιάμου (οικονομολόγος), Γεωργ. Χήτος (ιχθυολόγος).

