40 χρόνια Οικολογική Κίνηση Πάτρας: Μας ένωσε με το περιβάλλον

Δέκα πύργοι και πλήρης ναυαγοσωστική κάλυψη στην Δυτική Αχαΐα.

22 Απρ. 2026 16:00
Pelop News

Η ρίζα που φύτεψε πριν από 40 χρόνια μία ομάδα νέων συμπολιτών πέτυχε να απλωθεί και να καρποφορήσει στη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας την αγάπη για το περιβάλλον και την ανάγκη προστασίας του. Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας-ΟΙΚΙΠΑ μέσα από σειρά δράσεων ευαισθητοποίησης επιφύλαξε μία ξεχωριστή γνωριμία των πολιτών με τα οικολογικά ζητήματα.

Σε αυτό το πολυετές ταξίδι ανέβηκαν πολλοί στο τρένο της προσπάθειας αυτής, με την ομάδα να παραμένει συμπαγής και εστιασμένη στον στόχο της. Εσπειρε σπουδαίους καρπούς στο διάβα της. Σήμερα η ΟΙΚΙΠΑ ξεκινάει τον εορταστικό της κύκλο για τις τέσσερις δεκαετίες της ζωής της.

«Επί 40 χρόνια κανείς μας δεν έχασε το ραντεβού της Δευτέρας. Αυτές οι συναντήσεις m;aw έδεσαν ως ομάδα ώστε να υλοποιήσουμε όλες αυτές δράσεις που μας κράτησαν ζωντανούς για 40 χρόνια» μας είπε εκ μέρους της ΟΙΚΙΠΑ ο βιολόγος Θωμάς Κουτρούμπας, ο οποίος είναι ένας από τους πρωτεργάτες. Κι όπως αποδείχτηκε, στο διάβα των χρόνων στην ΟΙΚΙΠΑ υπήρχαν μόνο εργάτες. Κανείς δεν διεκδίκησε τον ρόλο ή τον τίτλο του προέδρου.«Είμαστε ομάδα κι έτσι λειτουργήσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έχουμε προέδρους και τίτλους. Διαχρονικά, μας ενώνει η διάθεσή μας να συμβάλλουμε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή μας, η οποία συνεχίζει να παραμένει ζητούμενο» μας είπε ο κ. Κουτρούμπας.

Η ανακοίνωση ίδρυσης της ΟΙΚΙΠΑ στην «Π»

Την πρώτη ομάδα που γέννησε αυτόν τον σπουδαίο οικολογικό φορέα και αναγράφεται στο σχετικό δημοσίευμα της «Π» της εποχής εκείνης, συμπλήρωναν οι εξής: Απ. Υφαντής (φυσικός), Φούλα Σταυροπούλου (μικροβιολόγος), Ιωάννα Παπαρόδη (δημ. υπάλληλος), Ράνια Παπαδοπούλου (δημ. υπάλληλος), Ν. Μπονέλης (οικονομολόγος), Μαρία Αλεξοπούλου (δημ. υπάλληλος), Γεωργ. Βασιλακόπουλος (φυσικός), Ν. Τσούκαλης (δικηγόρος), Μιράντα Τσούκαλη (δικηγόρος), Μαρία Ζερβάκη (δικηγόρος), Ντίνα Σιάμου (οικονομολόγος), Γεωργ. Χήτος (ιχθυολόγος).

Αυτή η ομάδα, τον Απρίλιο του ’86, ανακοίνωνε στις τοπικές εφημερίδες την ύπαρξή της και τις προθέσεις της. Αλλωστε όπως μας ανέφερε ο κ. Κουτρούμπας πιστός συνοδοιπόρος και υποστηρικτής αυτής της προσπάθειας ήταν οι τοπικές εφημερίδες και γενικότερα τα ΜΜΕ. «Με τις δημοσιεύσεις επιτυγχάναμε αποτελέσματα διότι οι παρεμβάσεις μας είχαν πολιτικό κόστος. Ετσι πετύχαμε πολλά πράγματα».

Εκδήλωση για το νερό 1988. Τα ιδρυτικά μελη της ΟΙΚΙΠΑ (απο δεξια) Θ. Κουτρούμπας, Γ. Βασιλακόπουλος και Λ. Υφαντής. Αριστερά ο Γιώργος Παπασωτηρόπουλος θύμα της έκκρηξης στη Βότση

Η πρώτη εκδήλωση της ΟΙΚΙΠΑ ήταν -λόγω Τσερνόμπιλ- «Η Ραδιενέργεια και εμείς». «Η αγωνία των εκατοντάδων Πατρινών που κατέκλυσε το Δημοτικό Θέατρο και εκδηλωνόταν με το αυτονόητο ερώτημα ”τι να φάμε;”, μας έπεισε για την ανάγκη ενδυνάμωσης ενός οικολογικού κινήματος στην περιοχή μας με αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος και υποκείμενα τους ίδιους τους πολίτες. Ετσι, με βάση την αρχή ”Σκέψου Παγκόσμια, Δράσε Τοπικά”, αρχίσαμε να αναδεικνύουμε τα τοπικά περιβαλλοντικά ζητήματα, συνδέοντάς τα με τα γενικότερα, που τότε βεβαίως δεν είχαν φτάσει στη σημερινή τους όξυνση. Παράλληλα ασχοληθήκαμε και με κοινωνικά ή πολιτιστικά θέματα στο πλαίσιο μίας ολιστικής αντίληψης για την οικολογία, με σημείο αναφοράς την ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, που παραμένει ζητούμενη» περιγράφουν τα μέλη της Κίνησης.

Τα ίδια δεν κρύβουν ότι τα πρώτα χρόνια της προσπάθειας ήταν δύσκολα. «Το πρώτο διάστημα της λειτουργίας μας, το ονομάσαμε ”Πέτρινα Χρόνια”, αφού από την τοπική μας κοινωνία εισπράτταμε, πέρα από κάποια σχόλια συμπάθειας ή απαξίωσης κατά περίπτωση, ισχυρές επιφυλάξεις για τις προθέσεις και τη δράση μας. Σχετικά γρήγορα όμως καταφέραμε, με τη συνεπή μας παρουσία και στάση, να κατοχυρώσουμε την παρουσία και την προβολή των θέσεών μας στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Καταλυτικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η έκδοση, τον Απρίλιο του ’91, της μηνιαίας οικολογικής μας εφημερίδας ”Εν Αιθρία”, που αναβάθμισε ουσιαστικά τη διεισδυτικότητα του λόγου και των απόψεών μας. Πέρα από την προβολή των θεμάτων από την εφημερίδα μας, αλλά και από τον τοπικό Τύπο, διοργανώσαμε δεκάδες εκδηλώσεις και ημερίδες, συμμετείχαμε σε κινητοποιήσεις με άλλους φορείς και προχωρήσαμε σε συμβολικές δράσεις και ακτιβισμούς στην πόλη μας».

Από παρέμβαση στο Συνέδριο Ανάπτυξης

Σημαντικό βήμα ήταν η συνεργασία με άλλες οικολογικές κινήσεις ανά την Ελλάδα, στο πλαίσιο του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων.

Με τις δράσεις της η ΟΙΚΙΠΑ έβαλε φραγμούς και προστάτευσε οικολογικούς παραδείσους.

Ενδεικτικά σημειώνουμε την αποτροπή κατασκευής του ιατρικού χωριού το 1993 στα Μαύρα βουνά της Στροφυλιάς, τα Σαμαρέικα, την παραλία Καλογριάς και πολλά άλλα.

«Οταν ιδρύθηκε η ΟΙΚΙΠΑ, το περιβάλλον δεν βρισκόταν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Ηταν κάτι ”ειδικό”. Κάτι που αφορούσε τους φυσιολάτρες, τους επιστήμονες, ίσως κάποιους ρομαντικούς. Σήμερα, σαράντα χρόνια μετά, ξέρουμε ότι αυτό ήταν μία επικίνδυνη παρεξήγηση. Το περιβάλλον δεν ήταν ποτέ κάτι ξεχωριστό από τη ζωή μας. Απλώς αργήσαμε να το καταλάβουμε» σημειώνει ο κ. Κουτρούμπας.

Η ευχή για τις επόμενες δεκαετίες είναι «Σε αυτά τα 40 χρόνια απέκτησα βιολογικά εγγόνια. Εύχομαι και ελπίζω να αποκτήσω σύντομα και ”οικολογικά” εγγόνια».

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών και περιλαμβάνει:

> Ιστορική αναδρομή στην ίδρυση και λειτουργία της ΟΙΚΙΠΑ τα τελευταία 40 χρόνια, με εισηγητή το ιδρυτικό μέλος της κίνησης Θωμά Κουτρούμπα, ο οποίος θα παρουσιάσει το θέμα: «40 ΧΡΟΝΙΑ ΟΙΚΙΠΑ: Το περιβάλλον χθες, σήμερα, αύριο. Η συμβολή της ΟΙΚΙΠΑ στον δημόσιο βίο».

> Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Κλιματική κρίση και ατμοσφαιρική ρύπανση» και εισηγητές τους καθηγητές του Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών Αθανάσιο Αργυρίου, που θα παρουσιάσει το θέμα: «Επίδραση του ανθρώπου στο κλίμα: ακραία φαινόμενα και επιπτώσεις στην υγεία» και τον Ανδρέα Καζαντζίδη που θα αναφερθεί στα «Αιωρούμενα σωματίδια στην Πάτρα: μία αποτίμηση των μετρήσεων του δικτύου του Πανεπιστημίου Πατρών».

> Παρασκευή 24 Απριλίου στις 20.30: Προβολή της ταινίας «Ο Πάγος και ο Ουρανός» του Λικ Ζακέ, σε συνεργασία με τον σύλλογο ΑΣΤΟ στην αίθουσα του ΤΕΕ (Τριών Ναυάρχων 40).

> Σάββατο 25 Απριλίου στις 19.00: Στο μικρό αμφιθέατρο του π. ΤΕΙ (Κουκούλι) σε συνεργασία με το Θεατρικό Εργαστήρι της Πολυφωνικής θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση με τίτλο: «Σε τρελό πανικό! Δένδρα-Ψάρια χτυπούν συναγερμό!».

> Κυριακή 26 Απριλίου: Πεζοπορικός περίπατος στο δάσος της Στροφυλιάς σε συνεργασία με τους «Πεζοπόρους Πάτρας». Η αναχώρηση θα γίνει με ίδια μέρα στις 9.15 π.μ. από το πάρκινγκ Καλεντζώτη.

> Πέμπτη 30 Απριλίου: Εκθεση φωτογραφίας στα Ψηλαλώνια στο πλαίσιο του εορτασμού της Πρωτομαγιάς, με θέμα: «Τα πουλιά της Ελλάδας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ