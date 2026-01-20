48ωρη απεργία ταξί σε Αττική σήμερα και αύριο

48ωρη απεργία ταξί σε Αττική σήμερα Τρίτη 20/1 και αύριο 21/1/2026.

48ωρη απεργία ταξί σε Αττική σήμερα και αύριο
20 Ιαν. 2026 9:26
Pelop News

Σε 48ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα Τρίτη 20 Ιανουαρίου και αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί σε όλη την Αττική, με αποτέλεσμα η πρωτεύουσα να μείνει χωρίς ταξί από τις 06:00 το πρωί της Τρίτης.

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) αποφάσισε την κινητοποίηση καταγγέλλοντας «αδιαφάνεια, απαξίωση και σύγκρουση» από την πλευρά της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Κεντρικό αίτημα των οδηγών αποτελεί η απόσυρση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, την οποία χαρακτηρίζουν οικονομικά ασύμφορη και πρακτικά ανεφάρμοστη στην τρέχουσα φάση. Ζητούν την άμεση απόσυρση της σχετικής ρύθμισης και την καθιέρωση ρεαλιστικού μεταβατικού σταδίου έως το 2035.

Παράλληλα, οι ταξιτζήδες διαμαρτύρονται για:

  • Την απελευθέρωση του επαγγέλματος «κατ’ εντολή μεγάλων συμφερόντων»
  • Τον αθέμιτο ανταγωνισμό από πολυεθνικές εφαρμογές μεταφοράς επιβατών
  • Την ανάγκη πρόσβασης των έμφορτων ταξί στις λεωφορειολωρίδες
  • Την «τεκμαρτή ληστρική επιδρομή» στο φορολογικό καθεστώς του κλάδου

Το ΣΑΤΑ επαναλαμβάνει τα βασικά αιτήματα:

  • Όχι στη βίαιη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση
  • Ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας για τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό
  • Τέλος στην ασυδοσία των πολυεθνικών πλατφορμών και στον αθέμιτο ανταγωνισμό
  • Άμεση πρόσβαση των ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδες)
  • Δίκαιο φορολογικό πλαίσιο χωρίς τεκμήρια
  • Απόσυρση του Ερανιστικού Νομοσχεδίου

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:25 «Πειραγμένες» αντλίες καυσίμων: Μεγάλη επιχείρηση της ΔΑΟΕ σε πρατήρια σε όλη τη χώρα – 10 συλλήψεις
11:20 Γρίπη: Έως 1.200 εισαγωγές την εβδομάδα – Προειδοποίηση Τζανάκη για πίεση στο ΕΣΥ και διψήφιο αριθμό θανάτων
11:16 Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Για ποια οχήματα απαγορεύεται η διέλευση
11:15 Εγκλωβίστηκαν στα χιόνια στη Δίρφυ Ευβοίας: Επιχείρηση απεγκλωβισμού για δύο νεαρούς από την Αθήνα
11:10 Επέστρεψε η πλαϊνή χωρίστρα με όγκο ΦΩΤΟ
11:08 Μπήκε από τη μεσοτοιχία και «σήκωσε» μπουφάν: διάρρηξη τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Βάρης
11:05 Φωτιά σε θάλαμο ανηλίκων και φόβοι για φυματίωση στις φυλακές Κασσαβέτειας
11:03 Κυριάκος Μητσοτάκης σε Τασούλα: «Σας φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών»
11:02 Πάτρα: Παρουσιάζεται το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Μικρών Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας 2025» ύψους 23 εκατ. ευρώ
11:00 Σταθερές οι τιμές στην Πάτρα – Στα 1,07–1,13 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης
10:59 ΕΠΣ Αχαΐας: Η Αστυνομία βάζει μπλόκο σε μετακίνηση φιλάθλων!
10:56 Καραχάλιος για Καρυστιανού: Υπερδεξιά μεσαιωνικού τύπου
10:43 Κλειστό το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, ποια είναι ανοικτά
10:42 Συλλήψεις μεταναστών σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα
10:38 Καρυστιανού: «Σκόπιμη διαστρέβλωση» των δηλώσεων για τις αμβλώσεις
10:34 Αχαΐα: Πώς έγινε το τροχαίο με θύμα 30χρονο δικυκλιστή ΦΩΤΟ
10:29 Χρυσός: Νέο ιστορικό υψηλό πάνω από 4.700 δολάρια
10:23 Διήμερη ήχηση σειρήνων στην Αιτωλοακαρνανία
10:21 Συνεδρίαση Πολιτικής Γραμματείας ΠΑΣΟΚ
10:09 Πάτρα: Καιρικά προβλήματα με διακοπές ρεύματος και πτώσεις δένδρων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ