48ωρη απεργία ταξί σε Αττική σήμερα και αύριο

Σε 48ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα Τρίτη 20 Ιανουαρίου και αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί σε όλη την Αττική, με αποτέλεσμα η πρωτεύουσα να μείνει χωρίς ταξί από τις 06:00 το πρωί της Τρίτης.

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) αποφάσισε την κινητοποίηση καταγγέλλοντας «αδιαφάνεια, απαξίωση και σύγκρουση» από την πλευρά της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Κεντρικό αίτημα των οδηγών αποτελεί η απόσυρση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, την οποία χαρακτηρίζουν οικονομικά ασύμφορη και πρακτικά ανεφάρμοστη στην τρέχουσα φάση. Ζητούν την άμεση απόσυρση της σχετικής ρύθμισης και την καθιέρωση ρεαλιστικού μεταβατικού σταδίου έως το 2035.

Παράλληλα, οι ταξιτζήδες διαμαρτύρονται για:

Την απελευθέρωση του επαγγέλματος «κατ’ εντολή μεγάλων συμφερόντων»

Τον αθέμιτο ανταγωνισμό από πολυεθνικές εφαρμογές μεταφοράς επιβατών

Την ανάγκη πρόσβασης των έμφορτων ταξί στις λεωφορειολωρίδες

Την «τεκμαρτή ληστρική επιδρομή» στο φορολογικό καθεστώς του κλάδου

Το ΣΑΤΑ επαναλαμβάνει τα βασικά αιτήματα:

Όχι στη βίαιη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση

Ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας για τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό

Τέλος στην ασυδοσία των πολυεθνικών πλατφορμών και στον αθέμιτο ανταγωνισμό

Άμεση πρόσβαση των ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδες)

Δίκαιο φορολογικό πλαίσιο χωρίς τεκμήρια

Απόσυρση του Ερανιστικού Νομοσχεδίου

