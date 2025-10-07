4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Οι πρωταθλητές και οι πρωταθλήτριες με τις σπουδαίες επιδόσεις

Έχουν δηλώσει συμμετοχή πολύ μεγάλα ονόματα του ελληνικού στίβου

07 Οκτ. 2025 14:48
Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την εκκίνηση στον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος» που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 και διοργανώνεται από τον Δήμο Πατρέων σε συνεργασία με τον Αθλητικό Όμιλο Πάτρας «Κούρος» με τη στήριξη φορέων και επιχειρήσεων.

Πλέον είναι θεσμός και ως τέτοιος προσελκύει χιλιάδες αθλητές κι ακόμα περισσότερους συνοδούς και επισκέπτες. Φέτος θα γίνουν δύο αγωνίσματα, αυτά του Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου (21.100μ.) και των 5.000μ. εκτός σταδίου, ενώ για τους μικρούς φίλους μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων έχει συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα αγώνας 1.000 μ.

Στον Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο και στα 5.000 μ. έχουν δηλώσει συμμετοχή πολύ μεγάλα ονόματα του ελληνικού στίβου.

Πιο αναλυτικά:

Στον Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο ξεχωρίζουν τα ονόματα των αδελφών Σταμούλη. Οι Αγρινιώτες Κώστας (με την καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα φέτος στον μαραθώνιο) και ο Νίκος, θα τρέξουν ακόμα μία φορά στην Πάτρα. Από τους Αχαιούς έχουμε και τη συμμετοχή του Νικόδημου Νικολακέα.

Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες θα αγωνιστούν οι Πανελληνιονίκες της αντοχής, Γιώτα Βλαχάκη και Αικατερίνη Κουτλή.

Ιδιαίτερος ανταγωνισμός αναμένεται και στα 5.000μ. Παρών ο κορυφαίος Αχαιός στην απόσταση, ο Αιγιώτης Ανδρέας Γεωργίου, ενώ ξεχωρίζει και η συμμετοχή του Γιαννιώτη Νέστορα Κολλιού. Τέλος στα 5.000μ. γυναικών, θα τρέξουν μεταξύ άλλων η βαλκανιονίκης Ανθή Κυριακοπούλου και η κορυφαία Ελληνίδα νεάνιδα, Ιουλιάννα Ρούσου.

 

 

 
