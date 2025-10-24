5ος στον κόσμο ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Τζακάρτα

Ο Έλληνας “άρχοντας των κρίκων” πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό, δείχνοντας ότι παραμένει στην ελίτ της παγκόσμιας γυμναστικής

5ος στον κόσμο ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Τζακάρτα
24 Οκτ. 2025 13:54
Pelop News

Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέλαβε την 5η θέση στον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, που διεξάγεται στην Τζακάρτα, προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική διάκριση στη λαμπρή καριέρα του.

Ο Έλληνας πρωταθλητής παρουσίασε πρόγραμμα υψηλού βαθμού δυσκολίας (5.700) και απέσπασε 8.600 στην εκτέλεση, συγκεντρώνοντας συνολικά 14.300 βαθμούς. Η εμφάνισή του ήταν εντυπωσιακή, με άψογες γραμμές και σταθερότητα, ενώ απέσπασε θερμό χειροκρότημα από το κοινό για την καθαρή και δυναμική του έξοδο.

Στην κορυφή ο Γουίτεμπουργκ – Ο ανταγωνισμός στα ύψη

Ο Αμερικανός Ντόνελ Γουίτεμπουργκ αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής, συγκεντρώνοντας 14.700 βαθμούς, ενώ ακολούθησε ο Αντέμ Ασίλ από την Τουρκία με 14.566 και ο Σινγκγιού Λαν από την Κίνα με 14.500. Πολύ κοντά στο βάθρο βρέθηκαν οι Μποχένγκ Ζανγκ (14.466) και Πετρούνιας (14.300), γεγονός που αποτυπώνει το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο του τελικού.

Η πλήρης κατάταξη του τελικού των κρίκων:

Ντόνελ Γουίτεμπουργκ (ΗΠΑ) – 14.700

Αντέμ Ασίλ (Τουρκία) – 14.566

Σινγκγιού Λαν (Κίνα) – 14.500

Μποχένγκ Ζανγκ (Κίνα) – 14.466

Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) – 14.300

Κάιο Σόουζα (Βραζιλία) – 14.166

Γκλεν Σουέλ (Βέλγιο) – 13.933

Χάρι Χέπγουορθ (Μ. Βρετανία) – 13.336

Σταθερά ανάμεσα στους κορυφαίους

Παρά το γεγονός ότι δεν ανέβηκε στο βάθρο, ο Πετρούνιας απέδειξε για ακόμη μία φορά πως βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές του κόσμου, συνεχίζοντας τη μακρά παράδοση των ελληνικών επιτυχιών στην ενόργανη. Η εμφάνισή του στην Τζακάρτα θεωρείται σημαντικό βήμα στην πορεία του προς τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:11 ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Εξακολουθεί χωρίς καλλιτεχνικό διευθυντή
16:04 Δυτική Ελλάδα: Δημοπρατούνται 19 παιδικές χαρές προσβάσιμες και σε παιδιά με αναπηρίες
15:56 Η Τομεακή του ΚΚΕ Αχαΐας επιτίθεται στον Νίκο Νικολόπουλο – Καλύπτει εμμέσως την επίθεση στον Π. Ρηγόπουλο
15:50 Ευρωλίγκα: Ματς με «πρέπει» και για τους «2»
15:40 Ολυμπιακός: Στο «Καραϊσκάκης» για προπόνηση ενόψει ΑΕΚ – Τα νεότερα για Τσικίνιο και Ροντινέι
15:32 Πώς τερματίζεται αυτή η μεταπολίτευση;
15:24 Συνάντηση της Άννας Μαστοράκου με τον Σύλλογο Οπτικών Οπτομετρών – Ζήτημα η αυθαίρετη πώληση οπτικών ειδών
15:16 Η Βόρεια Κορέα χτίζει μουσείο για όσους έπεσαν στο Κουρσκ
15:08 Πάτρα: Ποιοι γιατροί εφημερεύουν το σαββατοκύριακο 25 και 26 Οκτωβρίου
15:00 Πάτρα: Πλησιάζει η ανάπλαση-όνειρο – Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για του Λαδόπουλου
15:00 Αυγενάκης: «Οι πιέσεις έγιναν… απλή πληροφόρηση» – Τυχεροπούλου: «Δεν μου ζητήθηκε να ανοίξω ΑΦΜ»
14:56 Ανδρουλάκης: «Όλα τα πληρώνεις εσύ» – Επίθεση για την ακρίβεια με προτάσεις ΠΑΣΟΚ
14:52 Ανεμβολίαστη η Ευρώπη απέναντι στην ευλογιά αιγοπροβάτων – ΕΟΦ: Δεν υπάρχει εγκεκριμένο σκεύασμα
14:45 Pink the City 2025: Την Κυριακή η μεγάλη ροζ γιορτή της Πάτρας
14:44 «Ξεμπλέξτε τις σκέψεις σας, κύριε Δούκα»: Η κυβέρνηση σηκώνει το γάντι για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
14:40 «Η κυβέρνηση αφαιρεί αρμοδιότητες, ο Δένδιας πετά τον μουτζούρη»: Σκληρή δήλωση Τσουκαλά για την τροπολογία
14:34 Κυριάκος Βελόπουλος: «Η κυβέρνηση έσπειρε διχασμό και τώρα φοβάται τις θύελλες που έρχονται»
14:33 Κύπελλο μπάσκετ: Η κλήρωση του Final 8 – Πότε θα συναντηθούν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός
14:28 «Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο»: Το μήνυμα του Υπουργείου Μεταφορών για το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου
14:23 Νεκρή 38χρονη σε δομή του πρώην ΟΚΑΝΑ στην Πάτρα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 24/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ