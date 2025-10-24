5ος στον κόσμο ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Τζακάρτα

Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέλαβε την 5η θέση στον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, που διεξάγεται στην Τζακάρτα, προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική διάκριση στη λαμπρή καριέρα του.

Ο Έλληνας πρωταθλητής παρουσίασε πρόγραμμα υψηλού βαθμού δυσκολίας (5.700) και απέσπασε 8.600 στην εκτέλεση, συγκεντρώνοντας συνολικά 14.300 βαθμούς. Η εμφάνισή του ήταν εντυπωσιακή, με άψογες γραμμές και σταθερότητα, ενώ απέσπασε θερμό χειροκρότημα από το κοινό για την καθαρή και δυναμική του έξοδο.

Στην κορυφή ο Γουίτεμπουργκ – Ο ανταγωνισμός στα ύψη

Ο Αμερικανός Ντόνελ Γουίτεμπουργκ αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής, συγκεντρώνοντας 14.700 βαθμούς, ενώ ακολούθησε ο Αντέμ Ασίλ από την Τουρκία με 14.566 και ο Σινγκγιού Λαν από την Κίνα με 14.500. Πολύ κοντά στο βάθρο βρέθηκαν οι Μποχένγκ Ζανγκ (14.466) και Πετρούνιας (14.300), γεγονός που αποτυπώνει το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο του τελικού.

Η πλήρης κατάταξη του τελικού των κρίκων:

Ντόνελ Γουίτεμπουργκ (ΗΠΑ) – 14.700

Αντέμ Ασίλ (Τουρκία) – 14.566

Σινγκγιού Λαν (Κίνα) – 14.500

Μποχένγκ Ζανγκ (Κίνα) – 14.466

Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) – 14.300

Κάιο Σόουζα (Βραζιλία) – 14.166

Γκλεν Σουέλ (Βέλγιο) – 13.933

Χάρι Χέπγουορθ (Μ. Βρετανία) – 13.336

Σταθερά ανάμεσα στους κορυφαίους

Παρά το γεγονός ότι δεν ανέβηκε στο βάθρο, ο Πετρούνιας απέδειξε για ακόμη μία φορά πως βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές του κόσμου, συνεχίζοντας τη μακρά παράδοση των ελληνικών επιτυχιών στην ενόργανη. Η εμφάνισή του στην Τζακάρτα θεωρείται σημαντικό βήμα στην πορεία του προς τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες.

