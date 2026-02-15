Α’ Κατηγορία – Play Offs: Τι έγινε στην πρεμιέρα και η συνέχεια

Με κεκτημένη ταχύτητα από την κανονική περίοδο μπήκε και στα play offs, o Ατρόμητος Πατρών, ο οποίος στο ντέρμπι της αγωνιστικής, επικράτησε με 1-0 του Πάτραι και αύξησε τη διαφορά στους τέσσερις βαθμούς από τον δεύτερο.

«Δράστης» και πάλι ο Αντωνόπουλος, καθώς με το γκολ που πέτυχε έφτασε συνολικά τα 19 στο φετινό πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας. Η ομάδα του Βασίλη Μπαλατή κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα μέχρι το τέλος και να πάρει ένα σημαντικό «τρίποντο».

Αποφασισμένη να κυνηγήσει μέχρι το τέλος την άνοδο είναι η Αχαϊκή, που πέρασε χωρίς προβλήματα το εμπόδιο του Πήγασου δηλώνοντας εμφατικά πως ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Αντίθετα, ο Αρης Πατρών, παρότι προηγήθηκε 2-0 κόντρα στον Πανμοβριακό, δεν κατάφερε να φτάσει τη νίκη, αφού αρχικά μείωσαν οι φιλοξενούμενοι και ισοφάρισαν στο τέλος με τον Νιφορόπουλο.

1η αγωνιστική

Πάτραι – Ατρόμητος Πατρών 0-1: 26′ Αντωνόπουλος.

Πήγασος – Αχαϊκή 1-4: 62′ Μπαλάσκας – 36′, 60′ Κουλούρης, 45′ πέναλτι Καλόφωνος, 82′ Παπαδιονυσίου.

Αρης Πατρών – Πανμοβριακός 2-2: 6′ πέναλτι Μητρόπουλος, 11′ Κωστής – 37′ Νικολόπουλος, 85′ Νιφορόπουλος.

Κεραυνός – Εθνικός Πατρών 2-2: 24′ Τσεγγενές, 25′ Αργυρόπουλος – 37′ Σπυρόπουλος, 63′ Μπαλασόπουλος.

Επόμενη

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2

Δημ. Κ. Αχαΐας, 15.30: Αχαϊκή – Κεραυνός

Γηπ. Ριόλου, 15.30: Πανμοβριακός – Πάτραι

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 18.00: Ατρόμητος Πατρών – Εθνικός Πατρών

Γηπ. Προσφυγικών, 18.00: Αρης Πατρών – Πήγασος

Σκόρερς

2 γκολ: Κουλούρης (Αχαϊκή)

1 γκολ: Αντωνόπουλος (Ατρόμητος), Αργυρόπουλος (Κεραυνός), Καλόφωνος (Αχαϊκή), Κωστής (Αχαϊκή), Μητρόπουλος (Αρης), Μπαλάσκας (Πήγασος), Μπαλασόπουλος (Εθνικός), Νικολόπουλος (Πανμοβριακός), Νιφορόπουλος (Πανμοβριακός), Παπαδιονυσίου (Αχαϊκή), Σπυρόπουλος (Εθνικός), Τσεγγενές (Κεραυνός)

Βαθμολογία

Ατρόμητος 1 1-0 27 Αχαϊκή 1 4-1 23 Αρης 1 2-2 22 Εθνικός 1 2-2 20 Πάτραι 1 0-1 19 Πανμοβριακός 1 2-2 18 Κεραυνός 1 2-2 17 Πήγασος 1 1-4 14

