Α’ Κατηγορία – Play Offs: Τι έγινε στην πρεμιέρα και η συνέχεια

Τεράστια νίκη για τον Ατρόμητο, από κοντά η Αχαϊκή, απώλεια για τον Αρη

Α' Κατηγορία - Play Offs: Τι έγινε στην πρεμιέρα και η συνέχεια
15 Φεβ. 2026 11:06
Pelop News

Με κεκτημένη ταχύτητα από την κανονική περίοδο μπήκε και στα play offs, o Ατρόμητος Πατρών, ο οποίος στο ντέρμπι της αγωνιστικής, επικράτησε με 1-0 του Πάτραι και αύξησε τη διαφορά στους τέσσερις βαθμούς από τον δεύτερο.
«Δράστης» και πάλι ο Αντωνόπουλος, καθώς με το γκολ που πέτυχε έφτασε συνολικά τα 19 στο φετινό πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας. Η ομάδα του Βασίλη Μπαλατή κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα μέχρι το τέλος και να πάρει ένα σημαντικό «τρίποντο».
Αποφασισμένη να κυνηγήσει μέχρι το τέλος την άνοδο είναι η Αχαϊκή, που πέρασε χωρίς προβλήματα το εμπόδιο του Πήγασου δηλώνοντας εμφατικά πως ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Αντίθετα, ο Αρης Πατρών, παρότι προηγήθηκε 2-0 κόντρα στον Πανμοβριακό, δεν κατάφερε να φτάσει τη νίκη, αφού αρχικά μείωσαν οι φιλοξενούμενοι και ισοφάρισαν στο τέλος με τον Νιφορόπουλο.

1η αγωνιστική

Πάτραι – Ατρόμητος Πατρών 0-1: 26′ Αντωνόπουλος.
Πήγασος – Αχαϊκή 1-4: 62′ Μπαλάσκας – 36′, 60′ Κουλούρης, 45′ πέναλτι Καλόφωνος, 82′ Παπαδιονυσίου.
Αρης Πατρών – Πανμοβριακός 2-2: 6′ πέναλτι Μητρόπουλος, 11′ Κωστής – 37′ Νικολόπουλος, 85′ Νιφορόπουλος.
Κεραυνός – Εθνικός Πατρών 2-2: 24′ Τσεγγενές, 25′ Αργυρόπουλος – 37′ Σπυρόπουλος, 63′ Μπαλασόπουλος.

Επόμενη

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2

Δημ. Κ. Αχαΐας, 15.30: Αχαϊκή – Κεραυνός

Γηπ. Ριόλου, 15.30: Πανμοβριακός – Πάτραι

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 18.00: Ατρόμητος Πατρών – Εθνικός Πατρών

Γηπ. Προσφυγικών, 18.00: Αρης Πατρών – Πήγασος

Σκόρερς

2 γκολ: Κουλούρης (Αχαϊκή)

1 γκολ: Αντωνόπουλος (Ατρόμητος), Αργυρόπουλος (Κεραυνός), Καλόφωνος (Αχαϊκή), Κωστής (Αχαϊκή), Μητρόπουλος (Αρης), Μπαλάσκας (Πήγασος), Μπαλασόπουλος (Εθνικός), Νικολόπουλος (Πανμοβριακός), Νιφορόπουλος (Πανμοβριακός), Παπαδιονυσίου (Αχαϊκή), Σπυρόπουλος (Εθνικός), Τσεγγενές (Κεραυνός)

Βαθμολογία

Ατρόμητος 1 1-0 27
Αχαϊκή 1 4-1 23
Αρης 1 2-2 22
Εθνικός 1 2-2 20
Πάτραι 1 0-1 19
Πανμοβριακός 1 2-2 18
Κεραυνός 1 2-2 17
Πήγασος 1 1-4 14

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:30 «Το δίλημμα των εκλογών θα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας»!
15:06 ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ: Πάλι «στην απ’ έξω» η πλευρά Δούκα
15:00 Εξάρχεια: Συνελήφθη ανώμαλος επιδειξίας επ’ αυτοφώρω
14:54 Κατάκολο: «Στρατιωτική» επιχείρηση για τον βράχο που απειλεί να ισοπεδώσει σπίτια
14:40 Γνωστός μετεωρολόγος συμβουλεύει: «Αποφύγετε τις εξόδους…»
14:21 Επίθεση Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη: Μετέτρεψε τη Βουλή σε πλυντήριο σκανδάλων
14:14 Θανάσης Κοντογεώργης: Να κλείνουμε τ’ αυτιά μας στην τοξικότητα των άκρων
14:07 Aδωνις και Ζωή «αρπάχτηκαν» ξανά στο Mega, στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου
14:06 Εφυγε από τη ζωή η Αννα Ψαρούδα – Μπενάκη
14:01 Κρύφτηκε η Ακρόπολη από την σκόνη…
13:54 Τέμπη: Οργή συγγενών θυμάτων για την παρουσία Κυρανάκη σε μνημόσυνο ΒΙΝΤΕΟ
13:52 Φρένο στο «δωρεάν» πάρκινγκ των «άσχετων» στα σούπερ μάρκετ!
13:42 Μέχρι πότε θα είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Αίγινα
13:40 Πάτρα: Ο καιρός δεν πτόησε τους μικρούς καρναβαλιστές – ΔΕΙΤΕ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ
13:36 Σύλληψη στην Πάτρα για απόπειρα κλοπής και κατοχή ναρκωτικών
13:25 Θλίψη στην Πάτρα για τον θάνατο της Τζένης Λιμάρ σε ηλικία 55 ετών
13:22 Οι Νεάνιδες της ΝΕΠ νίκησαν τον Ηρακλή
13:16 Kατολίσθηση στο Μαζαράκι Ηλιδας: Απειλούνται σπίτια
13:14 Νάπολη: Δύο Πατρινές για τη γλώσσα – Εκπροσώπησαν την Ελλάδα στον παγκόσμιο εορτασμό
13:13 Πήρε εξιτήριο ο «Μαζώ» και ετοιμάζεται να ριχτεί ξανά στη μάχη!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14-15/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ