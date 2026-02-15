Α’ Κατηγορία – Play Offs: Τι έγινε στην πρεμιέρα και η συνέχεια
Τεράστια νίκη για τον Ατρόμητο, από κοντά η Αχαϊκή, απώλεια για τον Αρη
Με κεκτημένη ταχύτητα από την κανονική περίοδο μπήκε και στα play offs, o Ατρόμητος Πατρών, ο οποίος στο ντέρμπι της αγωνιστικής, επικράτησε με 1-0 του Πάτραι και αύξησε τη διαφορά στους τέσσερις βαθμούς από τον δεύτερο.
«Δράστης» και πάλι ο Αντωνόπουλος, καθώς με το γκολ που πέτυχε έφτασε συνολικά τα 19 στο φετινό πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας. Η ομάδα του Βασίλη Μπαλατή κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα μέχρι το τέλος και να πάρει ένα σημαντικό «τρίποντο».
Αποφασισμένη να κυνηγήσει μέχρι το τέλος την άνοδο είναι η Αχαϊκή, που πέρασε χωρίς προβλήματα το εμπόδιο του Πήγασου δηλώνοντας εμφατικά πως ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Αντίθετα, ο Αρης Πατρών, παρότι προηγήθηκε 2-0 κόντρα στον Πανμοβριακό, δεν κατάφερε να φτάσει τη νίκη, αφού αρχικά μείωσαν οι φιλοξενούμενοι και ισοφάρισαν στο τέλος με τον Νιφορόπουλο.
1η αγωνιστική
Πάτραι – Ατρόμητος Πατρών 0-1: 26′ Αντωνόπουλος.
Πήγασος – Αχαϊκή 1-4: 62′ Μπαλάσκας – 36′, 60′ Κουλούρης, 45′ πέναλτι Καλόφωνος, 82′ Παπαδιονυσίου.
Αρης Πατρών – Πανμοβριακός 2-2: 6′ πέναλτι Μητρόπουλος, 11′ Κωστής – 37′ Νικολόπουλος, 85′ Νιφορόπουλος.
Κεραυνός – Εθνικός Πατρών 2-2: 24′ Τσεγγενές, 25′ Αργυρόπουλος – 37′ Σπυρόπουλος, 63′ Μπαλασόπουλος.
Επόμενη
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2
Δημ. Κ. Αχαΐας, 15.30: Αχαϊκή – Κεραυνός
Γηπ. Ριόλου, 15.30: Πανμοβριακός – Πάτραι
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 18.00: Ατρόμητος Πατρών – Εθνικός Πατρών
Γηπ. Προσφυγικών, 18.00: Αρης Πατρών – Πήγασος
Σκόρερς
2 γκολ: Κουλούρης (Αχαϊκή)
1 γκολ: Αντωνόπουλος (Ατρόμητος), Αργυρόπουλος (Κεραυνός), Καλόφωνος (Αχαϊκή), Κωστής (Αχαϊκή), Μητρόπουλος (Αρης), Μπαλάσκας (Πήγασος), Μπαλασόπουλος (Εθνικός), Νικολόπουλος (Πανμοβριακός), Νιφορόπουλος (Πανμοβριακός), Παπαδιονυσίου (Αχαϊκή), Σπυρόπουλος (Εθνικός), Τσεγγενές (Κεραυνός)
Βαθμολογία
|Ατρόμητος
|1
|1-0
|27
|Αχαϊκή
|1
|4-1
|23
|Αρης
|1
|2-2
|22
|Εθνικός
|1
|2-2
|20
|Πάτραι
|1
|0-1
|19
|Πανμοβριακός
|1
|2-2
|18
|Κεραυνός
|1
|2-2
|17
|Πήγασος
|1
|1-4
|14
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News