Α2 Εθνική: Εκτός play-offs ΑΟ Αιγιαλέων και Ολυμπιάδα, φινάλε της σεζόν

Α2 Εθνική: Εκτός play-offs ΑΟ Αιγιαλέων και Ολυμπιάδα, φινάλε της σεζόν
30 Μαρ. 2026 16:49
Pelop News

Ο μοναδικός συνδυασμός που άφηνε εκτός play-off την ομάδα βόλεϊ του ΑΟ Αιγιαλέων ήταν αυτός που συνέβη τελικά την 22η και τελευταία αγωνιστική Α2 Εθνικής.

Η ομάδα του Αιγίου βρέθηκε σε κακή μέρα, έκανε πολλά λάθη και έχασε εντός έδρας με 3-0 σετ από την Γλυφάδα και σε συνδυασμό με την «καθαρή» νίκη του Παγκρατίου τερμάτισε στην 5η θέση.

ΑΟ Αιγιαλέων και Παγκράτι ισοβαθμήσαν στην 4η θέση με 39 βαθμούς, όμως η Αθηναϊκή ομάδα υπερτερούσε λόγω των περισσότερων νικών και έτσι πήρε αυτή το τελευταίο «εισιτήριο» για τα Play-offs με την ομάδα του Λιβαθηνου να αποχαιρετά πρόωρα την σεζόν μένοντας εκτός του βασικού στόχου.

Σε ότι αφορά τη Ολυμπιάδα, όπως ήταν αναμενόμενο,  έχασε εντός έδρας 3-0 (17-25, 17-25, 20-25)  σετ, από τον ισχυρό Πάμβοχαϊκό για την 22η αγωνιστική της Α2 Εθνικής, μένοντας εκτός της ζώνης των πλέι οφ.

Οι «πορτοκαλί»  τερμάτισαν στην 7η θέση της βαθμολογίας και ο Ερμής που νίκησε με 3-0 τον Έσπερο και τερμάτισε στην 8η θέση της βαθμολογίας.

